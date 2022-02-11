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Анонсирована Mandragora — темное фэнтези для консолей нового поколения

Анонсирована Mandragora — темное фэнтези для консолей нового поколения


Издательство Marvelous Europe и разработчик Primal Game Studio представили игру Mandragora, которая создается для консолей Xbox Series X | S, Playstation 5, Switch и PC. У игры пока нет даты релиза, но есть тизер и некоторые подробности, и она выглядит довольно любопытно.

Mandragora предложит игрокам темное фэнтезийное приключение в 2,5-мерном мире. Разработчики обещают разнообразие уникальных классов и глубокую настройку способностей персонажей. В игре будет множество врагов и союзников (вроде ремесленников, которые смогут снабдить героя всем необходимым для сражений). Естественно, не обойдется без уникальных боссов, заявлен и «суровый моральный выбор», что намекает на несколько развязок в игре.

Ниже можно видеть скриншоты Mandragora — игра выглядит очень атмосферно.




Плюс разработчики показали небольшой тизер Mandragora.


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По материалам: newxboxone

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