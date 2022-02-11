Азиза отказалась от мечты родить детей

Певица Азиза рассказала о своей трагедии. Прошлым летом артистка впервые вышла замуж. Избранником 57-летней певицы стал молодой ресторатор Алессандро Лортэ. Артистка мечтала родить супругу ребенка, но, похоже, ее планам не суждено сбыться. Исполнительница в силу возраста не может забеременеть, поэтому прибегла к услугам суррогатного материнства. Азиза и Алессандро нашли девушку, которая согласилась выносить им малыша, однако из этого ничего не вышло. «Никаких радостных новостей у меня нет. В конце января Марине (сурмаме) сделали подсадку эмбриона. Мы все надеялись на чудо. Молились, чтобы попытка оказалась удачной. Но не случилось... В течение десяти дней эмбрион не прижился. Врачи нам сказали, что с первого раза у многих не получается, надо делать подсадку во второй раз. Но я уже больше не могу! Вот эта неудавшаяся попытка была последней каплей — я на этом поставила жирную точку, закрыла дверь в свои мечты, идеи и надежды стать мамой. Второй попытки я уже не хочу, так устала от всего этого! Целый год бьюсь как рыба об лед: то яйцеклетки искала, то гарем создавала, до ЭКО дошли… Ничего не помогло!» — поделилась эмоциями певица.Азиза Из-за неудавшихся попыток стать мамой у Азизы опускаются руки. Звезда 90-х больше не может бороться за личное счастье… «Как бы горько это ни звучало, но я распрощалась с мыслью о детях навсегда. Теперь хочу жить только для себя и для своего зрителя. У меня много идей и планов касательно творчества, которые я обязательно осуществлю в самое ближайшее время», — с сожалением заключила артистка «Собеседнику».