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Битва купальников. Ким Кардашьян против Яны Рудковской

Битва купальников. Ким Кардашьян против Яны Рудковской

Кажется, одного взгляда на эти фотографии достаточно, чтобы почувствовать жар солнца и услышать шум волн — настолько они передают пляжную атмосферу.

Для Ким Кардашьян бикини — привычный наряд, а вот Яна Рудковская чаще предпочитала слитные купальники. Но недавно она рассказала подписчикам, что вернула идеальную для себя форму и снова готова к бикини.

А вы выбрали бы розовый или красный купальник?


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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