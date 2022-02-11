Битва купальников. Ким Кардашьян против Яны Рудковской

Вадим Карасев

Кажется, одного взгляда на эти фотографии достаточно, чтобы почувствовать жар солнца и услышать шум волн — настолько они передают пляжную атмосферу.

Для Ким Кардашьян бикини — привычный наряд, а вот Яна Рудковская чаще предпочитала слитные купальники. Но недавно она рассказала подписчикам, что вернула идеальную для себя форму и снова готова к бикини.

А вы выбрали бы розовый или красный купальник?

Надя Бесчетникова