Битва купальников. Ким Кардашьян против Яны Рудковской
Сегодня, 07:50 Вадим Карасев
Кажется, одного взгляда на эти фотографии достаточно, чтобы почувствовать жар солнца и услышать шум волн — настолько они передают пляжную атмосферу.
Для Ким Кардашьян бикини — привычный наряд, а вот Яна Рудковская чаще предпочитала слитные купальники. Но недавно она рассказала подписчикам, что вернула идеальную для себя форму и снова готова к бикини.
А вы выбрали бы розовый или красный купальник?
Надя Бесчетникова
По материалам: spletnik.ru