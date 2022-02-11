Бывший жених Бузовой прогулялся с собаками по Рублевке и стал фигурантом уголовного дела

Вадим Карасев

Бывший жених певицы Ольги Бузовой, 33-летний Александр Гринев стал фигурантом уголовного дела из-за конфликта с соседом. Инцидент произошел на Рублевке, в коттеджном поселке Ромашково, где проживает мужчина.

"Комсомольская правда" привела подробности стычки: Гринев вышел гулять на улицу с собакой и встретился со своими подругами, тоже выгуливавшими питомцев. Затем компания повстречала 43-летнего соседа шоумена – он был пьян и агрессивно настроен. Зачинщик конфликта потребовал убрать собак, но получил отказ – тем более что животные, по словам Гринева, были не опасные и даже не бойцовских пород.

"[Сосед] все напирал и разгонял конфликт, наш спор перерос в драку. Но пострадали мы оба! После потасовки я тоже обратился в больницу, снял побои и также написал заявление в полицию", – пожаловался он, уточнив, что правоохранительные органы с ним еще не связывались.

По данным СМИ, в отношении Гринева возбуждено дело по части 1 статьи 112 УК – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит лишение свободы до трех лет. Сам шоумен об этом ничего не слышал и ожидает, что подробности раскроют сами полицейские.

Как сообщал NEWSTES, несколько лет назад экс-участник "Замуж за Бузову" попал в ДТП в Москве. В результате инцидента он получил сотрясение мозга, ему потребовалась медицинская помощь.

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