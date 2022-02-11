Цена на нефть Brent обновила максимум октября 2014 года

22:40 Автор: Жанна Звягина

Мировые цены на нефть в пятницу вечером значительно усилили рост — до 4-5%. Стоимость барреля марки Brent составила выше 95 долларов впервые с 1 октября 2014 года.

Стоимость фьючерса на баррель нефти Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE росла на 4,29% — до 95,33 доллара; на баррель WTI с поставкой в марте — на 5,01%, до 94,38 доллара.

Вместе с тем на фоне усиления геополитических рисков курс рубля усилил падение: доллар в ходе торгов на Московской бирже подскакивал до 77,59 рубля впервые с 1 февраля, а евро — до 88, 3 рубля впервые с 27 января.

Индекс Мосбиржи (iMOEX2) после закрытия основной сессии торгов продолжил падение и теряет 5,2% — до 3465,64 пункта.

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С мая прошлого года ОПЕК+ сократила разработку нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за снижения спроса на фоне пандемии. Условия соглашения корректировались в зависимости от ситуации. С августа альянс начал увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Предполагается, что к концу 2022 года она вернётся к прежним уровням.

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