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Дарья Повереннова поздравила «мужчину своей мечты» с днем рождения

Дарья Повереннова поздравила «мужчину своей мечты» с днем рождения
Актриса Дарья Повереннова посвятила мужу-имениннику, Андрею Шаронову трогательный пост. В феврале минувшего года Дарья Повереннова связала себя узами брака с президентом Московской школы управления «Сколково» Андреем Шароновым. До свадьбы актриса и предприниматель встречались восемь лет. В соцсетях артистка демонстрирует семейную идиллию с супругом: она публикует совместные кадры отдыха и быта. Так, сегодня Дарья трогательно поздравила бизнесмена с днем рождения, назвав Андрея мужчиной своей мечты. Шаронову исполнилось 58 лет. Вместе с поздравлениями артистка опубликовала совместные фото с мужем.
Дарья Повереннова и Андрей Шаронов «А сегодня у Андрея ДР! 🎂Мне так спокойно, хорошо и красиво рядом с мужем! 💕
Могу со всей ответственностью заявить, что Андрей - мужчина моей мечты! 👫
Эх, побольше бы таких мужчин! Наш мир точно стал бы лучше!С днём рождения!», — поделилась наилучшими пожеланиями звезда в Instagram. Дарья рассказывала, что их отношения с Андреем развивались стремительно. Через несколько дней после знакомства Повереннова пригласила бизнесмена на спектакль и вскоре оба поняли, что несмотря на разные сферы деятельности, испытывают взаимный интерес друг к другу. Пара стала проводить вместе свободное время и с тех пор не расставалась. Шаронов помогает Поверенновой развиваться и быть лучшей версией себя. Так он помог ей полюбить спорт и начать придерживаться правильного питания. Сама артистка не раз признавалась, что гордится своим мужем-экономистом. Она рассказывала, что ее восхищает ум и образованность Шаронова. «Мне вообще нравится, что мужчина, который рядом, умнее и образованнее меня, и я с ним расту», — высказалась о муже актриса. По ее словам, супругу всегда интересна точка зрения, отличающаяся от его взгляда на вещи, так что Дарья свободно не соглашается с ним в каких-то вопросах. «Главное — разговаривать друг с другом», — рассказывала актриса. Напомним, у звезды есть дочь Полина от бывшего супруга — актера и режиссера Александра Жигалкина. Сейчас дочь Поверенновой живет в Южной Корее. Причиной переезда в Сеул стало желание изучать корейский язык и восточную культуру.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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