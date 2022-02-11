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Допинг Камилы Валиевой официально подтвердился. МОК оспорит ее допуск к Олимпиаде

Допинг Камилы Валиевой официально подтвердился. МОК оспорит ее допуск к Олимпиаде

Пресс-служба международного агентства допинг-тестирования (ITA) выступила с заявлением о том, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой, взятая 25 декабря прошлого года, действительно была положительной. Заявление последовало спустя несколько дней после скандала, разгоревшегося на Олимпиаде в Пекине: тогда издание Inside The Game сообщило, что в российской сборной по фигурному катанию есть проблемы с допинг-тестом, но имя "проблемного" спортсмена поначалу не называлось. Вскоре стало ясно, что речь идет о 15-летней фигуристке Камиле Валиевой, однако официального подтверждения этому не было. Вчера в деле появились новые подробности.

В релизе агентства говорится, что проба была взята во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге под контролем Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Анализ, сделанный аккредитованной лабораторией в Стокгольме, выявил в пробе запрещенное вещество триметазидин (оно включено в класс стимуляторов и применяется для улучшения кардиометаболизма). Результат был передан лабораторией 8 февраля.


Камила Валиева

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков уже заявил, что решение по допинг-пробе Валиевой могли намеренно задержать до окончания командного турнира.

У меня вызывают серьезные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда ее результат был обнародован. В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Очень странно смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает очень серьезные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов,

— цитирует Позднякова ТАСС.

В официальном заявлении ОКР также отмечается, что положительная допинг-проба Валиевой не относится к периоду проведения Олимпийских игр, а все тесты Валиевой в Пекине были отрицательными. По этой причине результаты командного турнира не могут быть пересмотрены автоматически.

После положительного допинг-теста РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, но после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. На данный момент Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпиаде. Однако МОК и Международный союз конькобежцев (ISU) собираются опротестовать это решение, как сообщает ITA. Дело будет рассмотрено Спортивным арбитражным судом (CAS). Ожидается, что решение будет принято 15 февраля. Судьба золотых медалей, которые сборная России в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Никиты Кацалапова и Виктории Синициной, Александра Галлямова и Анастасии Мишиной завоевала в командном турнире, до тех пор останется неясной.


Первым новостью поделился блогер Leallea.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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