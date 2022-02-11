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Dress Code. В Москве прошел модный показ. Среди гостей — Екатерина Климова, Виктория Дайнеко, Марина Зудина

Dress Code. В Москве прошел модный показ. Среди гостей — Екатерина Климова, Виктория Дайнеко, Марина Зудина

В Москве прошел показ женского и мужского белья французского бренда Aubade сезона весна-лето — 2022, приуроченный к началу сотрудничества бренда с бельевыми сетями "Эстель Адони" и X.O. Гостями мероприятия стали Екатерина Климова с дочерью Елизаветой, Марина Зудина, Катерина Шпица, Александра Ребенок, Виктория Дайнеко, Янина Студилина, Екатерина Вуличенко, Юлия Ковальчук, Снежина Кулова, Мария Михалкова-Кончаловская и другие.

Как отмечают представители бренда, коллекция женского белья SS'22 вдохновлена ароматами весенних цветов, танцами на лугу, атмосферой любви и безмятежной радости, свободой, смехом и весельем. 


Виктория Дайнеко


Марина Зудина


Екатерина Климова с дочерью Елизаветой


Катерина Шпица


Александра Ребенок


Юлия Ковальчук


Лидия Александрова


Мария Михалкова-Кончаловская


Снежина Кулова


Яна Кудрявцева


Екатерина Климова с дочерью Елизаветой


Янина Студилина


Показ Aubade






Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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