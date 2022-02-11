Dress Code. В Москве прошел модный показ. Среди гостей — Екатерина Климова, Виктория Дайнеко, Марина Зудина

Вадим Карасев

В Москве прошел показ женского и мужского белья французского бренда Aubade сезона весна-лето — 2022, приуроченный к началу сотрудничества бренда с бельевыми сетями "Эстель Адони" и X.O. Гостями мероприятия стали Екатерина Климова с дочерью Елизаветой, Марина Зудина, Катерина Шпица, Александра Ребенок, Виктория Дайнеко, Янина Студилина, Екатерина Вуличенко, Юлия Ковальчук, Снежина Кулова, Мария Михалкова-Кончаловская и другие.

Как отмечают представители бренда, коллекция женского белья SS'22 вдохновлена ароматами весенних цветов, танцами на лугу, атмосферой любви и безмятежной радости, свободой, смехом и весельем.





Виктория Дайнеко





Марина Зудина





Екатерина Климова с дочерью Елизаветой





Катерина Шпица





Александра Ребенок





Юлия Ковальчук





Лидия Александрова





Мария Михалкова-Кончаловская





Снежина Кулова





Яна Кудрявцева





Екатерина Климова с дочерью Елизаветой





Янина Студилина





Показ Aubade

















Сплетник