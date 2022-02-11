Две части классического платформера KLONOA выйдут на Xbox в сборнике





Издательство Bandai Namco анонсировало ремастеры двух частей классического платформера KLONOA. Проект выйдет на всех актуальных платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S в рамках единого сборника — KLONOA Phantasy Reverie Series. На данный момент дата релиза сборника на Xbox не уточняется, разработчики намерены выпустить его 8 июля на Switch, а после опубликовать на других платформах.

Сборник включает в себя переработанные версии игр:

KLONOA: Door to Phantomile — 1997 года, с Playstation.KLONOA 2: Lunatea’s Veil — 2001 года, с Playstation 2.

Ниже в рамках трейлера можно посмотреть, насколько графически изменится проект. Разработчики отмечают, что немного упростят игры в сборнике, позволив в KLONOA Phantasy Reverie Series выбирать уровень сложности. Кроме того, заявлен и кооператив на двух игроков.

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