Edge of Eternity уже доступна на Xbox и в Game Pass





Состоялся релиз игры Edge of Eternity на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Игра сразу после релиза добавлена в подписку Game Pass, как на консолях, так и на PC. Напомним, что на PC в Steam игра вышла еще в июне 2021 года, где она за прошедшее время успела получить больше 2500 отзывов, обзоры на нее «в основном положительные».

Edge of Eternity

Мир Гериона разорван на части. Несколько лет назад таинственная инопланетная сила погрузила планету в бесконечную разрушительную войну, в которой и магия, и технологии дошли до своих самых темных пределов.

Перейти в Microsoft Store

Edge of Eternity — это игра, вдохновленная классическими JRPG. Проект рассказывает историю Дарионы и Селены, которые отправились на поиски лекарства для спасения мира от всепоглощающей Коррозии.

Ниже можно посмотреть трейлер, приуроченный к релизу Edge Of Eternity на приставках Xbox. Этот ролевой проект с пошаговым боями способен предложить игрокам около 50 часов геймплея.

Watch this video on YouTube

На днях стало известно, что разработчиков Edge Of Eternity купило издательство Nacon.