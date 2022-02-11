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Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Раков

Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Раков

Под Знаком Рака рождаются приятные и теплые люди, которые любят внимание и дарят его взамен тем, кто окружает их заботой. Астрологи рассказали, как вам стоит назвать ребенка, если он родился под управлением этого Знака Зодиака.


По имени человека можно узнать его характер, но тут действует и обратный принцип: дав ребенку определенное имя, можно наделить его некоторыми важными чертами характера. Мальчику или девочке, родившимся под Знаком Рака, важно дать правильное имя, так как эти дети могут быть ранимыми и энергетически слабыми.

Имена для мальчиков-Раков

Раки — мальчики, которые никогда не станут просто так искать конфликта с другими детьми. Они крайне спокойны и рассудительны, но им порой не хватает уверенности в себе. Именно поэтому им нужны сильные и энергичные имена, к которым можно отнести следующие: Дмитрий, Лев, Илья, Игорь, Григорий, Денис.

Также Раки являются развитыми в творческом плане. Они обладают широким спектром мышления, но не знают, как и куда направлять свои мысли, как помогать им обретать форму. В этом им помогут необычные имена. Рака можно назвать неординарно и нестандартно. Если вы хотите, чтобы ваш сын реализовал по максимуму свой потенциал, можно дать ему какое-нибудь древнее славянское имя или назвать его так, как сейчас называют детей крайне редко. Нужно, чтобы мальчик выделялся своим именем. Это даст ему необходимую уверенность в себе.

Имена для девочек-Раков


Девочкам-Ракам красивое и необычное имя нужно еще больше, чем мальчикам. Дело в том, что девочки этого Знака часто сомневаются в своей красоте и как никто другой нуждаются в признании своей исключительности. Попробуйте назвать дочку так, как не зовут практически никого: Нелли, Инесса, Инна, Варвара, Гелия, Василиса. Подойдет любое неординарное имя.

Девочки этого Знака очень верны и преданны. Их характер можно отнести к числу относительно слабых, поэтому важно выбрать для ребенка сильное имя, например Виктория (победоносная), Богдана (дарованная Богом), Мария (непреклонная), Александра (защитница).

Также говорят, что очень полезным для девочки-Рака будет парное имя для имени ее отца: Евгения, Виталия, Александра, Валерия, Валентина, Василиса, Юлия.

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По материалам: dailyhoro.ru

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