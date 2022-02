Инсайдер: Следующая часть Need for Speed создается при помощи Codemasters





Следующая Need for Speed в разработке, и это не секрет. Предполагается, что она выйдет уже в этом году. Согласно ранее появлявшейся информации, дата релиза новой части Need for Speed была перенесена на 2022 год из-за необходимости помочь студии DICE с разработкой Battlefield 2042 со стороны Criterion Games.

Известный игровой инсайдер Том Хендерсон сообщил, что новая часть Need for Speed в разработке, а на помощь ей отвели студию Codemasters Cheshire. На данный момент нет официальной информации о том, когда состоится релиз новой Need for Speed.

SCOOP - Codemasters Cheshire is to become a support studio for the next Need For Speed title. pic.twitter.com/yCFtLr2aji — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 10, 2022



Напомним, по слухам Electronic Arts анонсирует новую Need for Speed летом этого года, а выпустит уже осенью.