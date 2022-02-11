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Иосиф Пригожин рассказал об адском труде артистов

Иосиф Пригожин рассказал об адском труде артистов
Продюсер Иосиф Пригожин заступился за звезд. Пригожин сделал громкое заявление, которое грозит перерасти в очередной нелицеприятный скандал. Муж певицы Валерии решил в очередной раз заступиться за тяжело работающих артистов и не нашел ничего лучше, как сравнить коллег по цеху с шахтерами. Таким образом деятель отечественного шоу-бизнеса ответил Марии Голубкиной, ранее осудившей некоторых знаменитостей, по ее мнению, не прикладывающих особых усилий для развития своей карьеры. Пригожин со словами актрисы не согласился и попытался объяснить, что труд артистической братии столь же тяжелый, как и у представителей других профессий. «Артисты пашут как проклятые. Если вы думаете, что они надевают нарядный костюм и чем-то отличаются от шахтеров или строителей, то вы ошибаетесь. Артист не спит ночами, гастролирует. Рискует своей жизнью, живет в разных часовых поясах. Всю жизнь в самолете, в дороге. Это тяжелейший адский труд. Вот вы в шахте. Утром ушли на работу — вечером пришли. Так же и с артистом. Только артист не дома по выходным. У него круглосуточная работа. Это очень трудные деньги»,  — уточнил продюсер в беседе с Teleprogramma.pro. Напомним, Пригожин уже не в первый раз ввязывается в дискуссию о работе звезд шоу-бизнеса. Во время пандемии он тоже с жаром защищал коллег по цеху и рассказывал, как им тяжело живется без концертов и гастролей. Тогда продюсер указывал на то, что доходы многих артистов сильно упали и призывал государство оказать им финансовую поддержку. Дотаций из бюджета знаменитости так и не дождались, но слова Пригожина спровоцировали бурю недовольства, а Сергей Шнуров даже вступил с продюсером в открытую конфронтацию и публично его высмеивал.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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