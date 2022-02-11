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Эшли Грэм впервые опубликовала фотографии двойняшек и обнародовала их имена

Эшли Грэм впервые опубликовала фотографии двойняшек и обнародовала их имена

В январе в семье 34-летней Эшли Грэм и ее 35-летнего супруга Джастина Эрвина родилась двойня — мальчики.

Мы с Джастином рады сообщить, что наши малыши появились на свет. Они родились дома сегодня рано утром, все счастливы и здоровы. Сейчас мне нужно немного времени, чтобы восстановиться и пообщаться с мужем и нашими мальчиками, но я с нетерпением жду возможности поделиться с вами всем происходящим,

— написала тогда Эшли в инстаграме.


Вчера Эшли Грэм наконец показала поклонникам первые фотографии новорожденных и обнародовала их имена — Малахи и Роман.

Мои мальчики были лучшими учителями и самым большим напоминанием о том, что я могу справляться с трудностями. Это было тяжело, но точно того стоило. До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей,

— написала модель.


Эшли Грэм с детьми

Супруг звезды Джастин Эрвин также опубликовал фотографию на своей странице с подписью:

Я не могу объяснить, каково каждый день наблюдать, как Эшли ежесекундно заботится о наших мальчиках. "Впечатляюще" — недостаточно. "Невероятно" — ближе. "Мама" — идеально.

Подписчики в восторге от новой публикации, в комментариях они поздравляют звезду и умиляются фотографии.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин вместе уже больше десяти лет, в 2020 году у пары родился сын Исаак.


Эшли Грэм с сыном Исааком


Эшли Грэм и Джастин Эрвин
Елизавета Вернигор
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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