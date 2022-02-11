Юрий Стоянов высказался о КВН

Актер Юрий Стоянов признался, что не может смотреть, как талантливые комики мгновенно стареют. Артиста полюбила вся страна благодаря юмористическому шоу «Городок», в котором он блистал на пару с Ильей Олейниковым. Несмотря на то, что проект прекратил существование еще десять лет назад, его популярность не угасает. Юмор звездного тандема актуален и по сей день. Даже давние скетчи Стоянова и Олейникова набирают миллионы просмотров в TikTok и других соцсетях. Федор Бондарчук поинтересовался у Юрия Стоянова, в чем секрет такого успеха и как тот относится к современным комикам. «В каждом я люблю что-то, — ответил он. — В КВН обожаю авторов. Не очень люблю, когда человек, имея всего-навсего один штамп, одну фишку, стареет на моих глазах, чувствует себя артистом, а это не так. В то же время из КВН выросли и замечательные артисты. Они создали все основные продакшены, во всяком случае все, что связано с юмором. В Максе Галкине ценю его невероятную эрудированность, мастерство пародии, доведенное до абсолюта. В Иване Урганте ценю фантастическую свободу и постоянную готовность к импровизации, которая построена на уме, образованности. Еще ценю в нем, не многие об этом говорят, универсальную музыкальность. В Comedy Club ценю то, что в свое время эти ребята изобрели другой способ шутить».Юрий Стоянов Впрочем, Стоянов признался, что все-таки испытывал некоторый скепсис в отношении юных коллег. Так, он едва не отказался от роли в комедии «Яйцо Фаберже», режиссером которого выступил Илья Фарфель. «Не хотел сниматься, потому что увидел, что там будут ребята такие… скетчкомовские, — откровенничал актер в эфире программы «Кино в деталях» канала СТС. — Меня это чуть-чуть насторожило. Заговорил во мне старый Пер Гюнт, брюзга. Оказался абсолютно не прав! Пришел на площадку и увидел, как замечательно, свободно и хорошо работают мои партнеры».