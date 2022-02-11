Какие устройства понадобятся для интернета в загородный дом

Роман Иванов

Доступ к стабильному, быстрому интернету нужен везде: в городской квартире, офисе, частном или загородном доме. Но как подключить интернет за городом, если многие провайдеры отказываются обслуживать клиентов в этой местности? Подробно о технологиях загородного подключения читайте здесь https://altclick.ru/internet-v-zagorodnyj-dom/.

На сегодняшний день самым быстрым и надежным считается доступ через оптические сети. Оптоволоконный кабель обеспечивает скорость соединения свыше 1 Гбит/с. Но этот метод в большей степени подходит для городских условий. Провайдерам оптоволокна невыгодно тянуть дорогой провод за сотни километров от города. Поэтому владельцам загородной недвижимости нужно искать альтернативные варианты.

Отличный способ организовать доступ к сети – заказать готовый набор оборудования. Сейчас специализированные компании выпускают специальные комплекты устройств для организации беспроводного высокоскоростного доступа. Эта технология основана на подключении к сетям сотовых операторов 3G/4G.

Комплект для мобильного интернета в загородный дом

Принцип организации беспроводного подключения достаточно прост. Сначала абоненту нужно оставить заявку на сайте провайдера и дождаться приезда мастера. Технический специалист выполнит замеры сигнала на участке и подберет подходящий комплект оборудования. Также будет подобрана сим-карта оператора и подходящий тарифный план. Какие устройства включены в комплект:

Антенна. Поскольку в некоторых загородных домах сигнал сотовой сети слабый и нестабильный, без антенны не обойтись. Она будет принимать сигналы с базовой станции даже в том случае, если вышка расположена далеко от дома. Антенну монтируют на крыше или фасаде, а затем направляют в сторону базовой станции. Через кабель она подключается напрямую к модему, который устанавливается в помещении. Многие антенны работают по технологии MIMO.

Модем. Усиленные антенной сигналы напрямую поступают на модемное устройство. 3G/4G модемы выпускают многие производители. Прибор необходим для преобразования сигналов. Лучше выбирать модель, которая поддерживает работу в сетях четвертого поколения. Тогда скорость соединения будет достигать 100 Мбит/с. Принятые с антенны и преобразованные модемом сигналы поступают на домашний роутер.

Роутер. Маршрутизатор принимает усиленные и улучшенные сигналы с модема, после чего раздает сеть на все домашние гаджеты.

Симка. Чип необходим для идентификации абонента в сети. На сим-карте содержится информация о тарифном плане, операторе и номере. Устанавливается симка в специальный слот на модеме.

Комплект 4G для загородного дома – это доступный и универсальный способ организовать подключение за городом.



