Камчатские школьники в «Кванториуме» создают робота-уборщика

Камчатские школьники в детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России на уроках технологии создают робота-уборщика, сообщает пресс-служба Правительства Камчатского края.

Детский технопарк «Кванториум-Камчатка» создан в рамках нацпроекта «Образование».

Уроки технологии на базе «Кванториума» реализуются в Камчатском крае с 2019 года. Тогда занятия в технопарке посещали 100 шестиклассников, в этом учебном году на них ходят уже порядка 300 ребят. В этом году уроки проводятся для учеников 6–8-х классов из школ, расположенных в одном районе с технопарком: средней школы № 2, средней школы № 3 им. А.С. Пушкина и основной школы № 5.

«У каждого класса на уроках технологии в «Кванториуме» свои образовательные программы, которые включают в себя три траектории, соответствующие возрастным категориям: «Промробоквантум», «Геоквантум», «Промдизайнквантум», – сказала специалист по проектному управлению «Кванториум-Камчатка» Екатерина Чеботарь.

Так, шестиклассники знакомятся с миром технологий, осваивая робототехнику. Сейчас ребята создают робота, который должен стать помощником во время уборки: робот самостоятельно соберет детали конструктора «Лего» и игрушки, разбросанные на полу комнаты. Ученики 7-х классов в квантуме «Промышленный дизайн» создают 3D-модель фермы, учитывая условия выращивания растений и содержания птиц и животных. Восьмиклассники ведут постоянную работу с геоинформационными сервисами и разрабатывают проект по оцифровке микрорайонов Петропавловска-Камчатского, где по цвету можно определить, какого возраста дома в этом районе. В ходе работы над данным проектом ребята не только создают карту, но и учатся работать в программах, которые понадобятся в будущем, искать и анализировать информацию, собирать статистические данные.

«Ребята ходят на уроки технологии в своих школах и в «Кванториуме», часы школьной программы разделены. Ведь в современном мире предметная область «Технология» выходит далеко за границы формирования у школьников простых бытовых умений и навыков. Благодаря обучению в детском технопарке «Кванториум» школьники работают над интересными задачами, используя инженерные навыки, занимаются проектной деятельностью. Мы видим, как школьники вовлечены в образовательный процесс», – отметила Екатерина Чеботарь.

Кроме того, уроки по предметной области «Технология» также проходят на базе мобильного «Кванториума».

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.