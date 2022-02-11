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Камила Валиева сильно переживает из-за допинг скандала, сообщил ее друг

Камила Валиева сильно переживает из-за допинг скандала, сообщил ее друг
Друг фигуристки Камилы Валиевой рассказал о непростой ситуации. После вчерашней информации о якобы положительной пробе на допинг у Камилы Валиевой сегодняшние новости вселили надежду на хороший исход этой истории. Фигуристка вышла на утреннюю тренировку в Пекине, вот только ее моральное состояние оставляет желать лучшего. По всей видимости, Камила уже в курсе допингового скандала и, по словам ее близкого друга-фигуриста, очень беспокоится по этому поводу. «Как абстрагироваться от истории последних дней? Смотря как все воспринимать. Кто-то абстрагируется, а кому-то это мешает. Я все читал, смотрел — мне нормально. Про Камилу читал, конечно. Все переживали, я очень хорошо общаюсь с Камилой. Желаю ей всех благ, чтобы у нее все складывалось хорошо. Когда такое происходит, переживаю, конечно. Я был в шоке. Могло ли быть такое, что Камила принимала этот запрещенный препарат? Я думаю, нет. Со стопроцентной уверенностью скажу, что нет. Не знаю, что это. Сложно сказать. Я почему-то уверен, что все должно быть хорошо. Камила тоже переживала. Все, больше ничего не скажу», — сообщил Морис Квителашвили.
Камила Валиева Сейчас Валиеву поддерживают выдающиеся спортсмены и тренеры, которые призвали публику не делать скоропалительных выводов по этому поводу. «Камила, я не раз говорил, что ты поцелована Богом и пришла на эту Землю, чтобы вдохновлять, открывать новые грани в фигурном катании. Я уверен, что таких людей Господь особенно хранит. Уверен, что каждый в нашей стране переживает и сердцем с тобой! Пока еще мы не владеем всей информацией, но я призываю вас, друзья, писать добрые слова, не выискивая заговоров, не опережая события, не задаваясь вопросом, кто виноват и аккумулировать позитивную энергию в поддержку наших спортсменов», — делился Илья Авербух.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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