Лунный день сегодня 11 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Не каждый день Луна благоприятно влияет на нас, поэтому так важно заранее узнать о том, что именно принесет удачу. Советы астрологов помогут обрести уверенность и с легкостью преодолеть временные проблемы.

В эту пятницу энергетика Луны будет не в лучшем положении, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют избегать общения с неприятными людьми, а также не конфликтовать. В эти сутки есть риск оступиться, поэтому решения должны быть обдуманными.

Фаза Луны: 12 лунный день пройдет под влиянием растущей в Близнецах Луны. В эти сутки есть риск возникновения конфликтов и недопонимания. Астрологи рекомендуют больше времени уделять своему душевному состоянию, чтобы исключить неприятности.

Магнитные бури 11 февраля: магнитосфера Земли будет неспокойной. Забота о здоровье и своевременный отдых помогут справиться с недомоганием и улучшат самочувствие.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

забота о самочувствии;творчество;позитивный настрой;внимание к деталям;прогулки.конфликты;риски;ложные обещания;необдуманные траты;кропотливая работа;займы.

Влияние Близнецов в союзе с растущей Луной придает сил, и это время подходит для энергичных дел, которые не требуют сосредоточенности. Это значит, что можно заняться легкой уборкой: протереть пыль, помыть полы, поменять декор или перестелить постельное белье. В эти сутки стоит отказаться от глобальных перемен, особенно если решение спонтанное. Переезды, перестановка мебели, начало ремонта лучше отложить.

Что надеть в эту пятницу

Пятница — энергичное время, поэтому одежду лучше всего выбирать свободного покроя. Астрологи рекомендуют отказаться от мрачных оттенков, чтобы не портить себе настроение, и выбрать более светлую гамму. Удачу в этот день принесут оранжевые, желтые, голубые и бежевые оттенки. Из талисманов лучше всего подойдут лазурит, жемчуг и агат, а украшения могут быть любыми.

Любовь и отношения 11 февраля

Сегодня взаимоотношения будут напряженными, а значит, нужно уделить внимание своему эмоциональному здоровью. Астрологи не рекомендуют выяснять отношения и давать обещания, выполнить которые будет сложно или невозможно. День подходит для уединенного времяпрепровождения, творческих занятий и прогулок. Новые знакомства могут также разочаровать, поэтому в пятницу лучше всего уделить внимание своим потребностям и провести время с пользой для себя.

Финансы и работа в 12 лунный день

Финансовое положение будет в безопасности, если отказаться от спонтанных трат 12 февраля, а также не заключать сделок, если нет полной уверенности в фирме или в деловом партнере. Отказаться стоит и от кредитования, выдачи взаймы своих сбережений — в будущем будет сложно возвратить долги. День удачен для выполнения дел, не требующих пристального внимания, поэтому воплощать в жизнь серьезные длительные проекты не стоит.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня магнитосфера Земли будет подвержена влиянию солнечных ветров, что скажется на самочувствии не лучшим образом. Забота о здоровье будет лучшим выходом из ситуации: позитивные эмоции, своевременный отдых и употребление легкой пищи помогут лучше справляться с симптомами недомогания. Оставаться в хорошем расположении духа поможет любимое хобби, а также развитие новых способностей.