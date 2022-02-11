Лунный день сегодня 11 февраля 2022 года
Не каждый день Луна благоприятно влияет на нас, поэтому так важно заранее узнать о том, что именно принесет удачу. Советы астрологов помогут обрести уверенность и с легкостью преодолеть временные проблемы.
В эту пятницу энергетика Луны будет не в лучшем положении, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют избегать общения с неприятными людьми, а также не конфликтовать. В эти сутки есть риск оступиться, поэтому решения должны быть обдуманными.
Фаза Луны: 12 лунный день пройдет под влиянием растущей в Близнецах Луны. В эти сутки есть риск возникновения конфликтов и недопонимания. Астрологи рекомендуют больше времени уделять своему душевному состоянию, чтобы исключить неприятности.
Магнитные бури 11 февраля: магнитосфера Земли будет неспокойной. Забота о здоровье и своевременный отдых помогут справиться с недомоганием и улучшат самочувствие.
Что принесет удачу сегодня
забота о самочувствии;
творчество;
позитивный настрой;
внимание к деталям;
прогулки.
Что отпугнет успех в этот день
конфликты;
риски;
ложные обещания;
необдуманные траты;
кропотливая работа;
займы.
Домашние дела по лунному календарю
Влияние Близнецов в союзе с растущей Луной придает сил, и это время подходит для энергичных дел, которые не требуют сосредоточенности. Это значит, что можно заняться легкой уборкой: протереть пыль, помыть полы, поменять декор или перестелить постельное белье. В эти сутки стоит отказаться от глобальных перемен, особенно если решение спонтанное. Переезды, перестановка мебели, начало ремонта лучше отложить.
Что надеть в эту пятницу
Пятница — энергичное время, поэтому одежду лучше всего выбирать свободного покроя. Астрологи рекомендуют отказаться от мрачных оттенков, чтобы не портить себе настроение, и выбрать более светлую гамму. Удачу в этот день принесут оранжевые, желтые, голубые и бежевые оттенки. Из талисманов лучше всего подойдут лазурит, жемчуг и агат, а украшения могут быть любыми.
Любовь и отношения 11 февраля
Сегодня взаимоотношения будут напряженными, а значит, нужно уделить внимание своему эмоциональному здоровью. Астрологи не рекомендуют выяснять отношения и давать обещания, выполнить которые будет сложно или невозможно. День подходит для уединенного времяпрепровождения, творческих занятий и прогулок. Новые знакомства могут также разочаровать, поэтому в пятницу лучше всего уделить внимание своим потребностям и провести время с пользой для себя.
Финансы и работа в 12 лунный день
Финансовое положение будет в безопасности, если отказаться от спонтанных трат 12 февраля, а также не заключать сделок, если нет полной уверенности в фирме или в деловом партнере. Отказаться стоит и от кредитования, выдачи взаймы своих сбережений — в будущем будет сложно возвратить долги. День удачен для выполнения дел, не требующих пристального внимания, поэтому воплощать в жизнь серьезные длительные проекты не стоит.
Настроение и здоровье по лунному календарю
Сегодня магнитосфера Земли будет подвержена влиянию солнечных ветров, что скажется на самочувствии не лучшим образом. Забота о здоровье будет лучшим выходом из ситуации: позитивные эмоции, своевременный отдых и употребление легкой пищи помогут лучше справляться с симптомами недомогания. Оставаться в хорошем расположении духа поможет любимое хобби, а также развитие новых способностей.