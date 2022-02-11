Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максим Матвеев высказался о смерти Евгении Брик

Максим Матвеев высказался о смерти Евгении Брик
Актер Максим Матвеев скорбит по ушедшей актрисе. Артист в Instagram высказался в связи со смертью актрисы Евгении Брик. «Женя, Женька, Женечка. Светлый, добрый, мудрый, талантливый человечище», высказлся Максим Матвеев.
Евгения Брик Как отметил Максим Матвеев, ему сложно поверить в происходящее. «Огромная потеря для всех нас! На таких, как ты держится этот мир! Спасибо тебе за все! Мы будем скучать». Напомним, что Евгения Брик ушла из жизни в возрасте сорока лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стало онкологическое заболевание.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
15 фотографий котов, которые внезапно что-то поняли про эту жизнь и впали в экзистенциальный кризис
15 фотографий котов, которые внезапно что-то поняли про эту жизнь и
Виктория Боня расхвалила свою дочь
Виктория Боня расхвалила свою дочь
Максим Матвеев высказался о смерти Евгении Брик
Максим Матвеев высказался о смерти Евгении Брик
В прошивку Xbox добавили новый экран настройки звука, пока для инсайдеров
В прошивку Xbox добавили новый экран настройки звука, пока для
Показали новый трейлер Hello Neighbor 2 с геймплеем игры
Показали новый трейлер Hello Neighbor 2 с геймплеем игры
Dress Code. В Москве прошел модный показ. Среди гостей — Екатерина Климова, Виктория Дайнеко, Марина Зудина
Dress Code. В Москве прошел модный показ. Среди гостей — Екатерина
Неожиданные отсылки на известные фильмы в обычной жизни
Неожиданные отсылки на известные фильмы в обычной жизни
Набиуллина отвергла дешевые кредиты, как способ поддержки экономики
Набиуллина отвергла дешевые кредиты, как способ поддержки экономики
Юрий Стоянов высказался о КВН
Юрий Стоянов высказался о КВН
Дарья Повереннова поздравила «мужчину своей мечты» с днем рождения
Дарья Повереннова поздравила «мужчину своей мечты» с днем рождения
Камчатские школьники в «Кванториуме» создают робота-уборщика
Камчатские школьники в «Кванториуме» создают робота-уборщика

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Матвейчев: "И доктора, и кандидаты, и люди с высшим образованием в большей степени в Россию приезжают, а не уезжают"
Матвейчев: "И доктора, и кандидаты, и люди с высшим образованием
Ксения Бородина рассказала, как дочка пережила развод
Ксения Бородина рассказала, как дочка пережила развод
Сергей Безруков рассказал, как неудачно сходил с женой на свидание
Сергей Безруков рассказал, как неудачно сходил с женой на свидание
Принцесса Евгения опубликовала новые фотографии сына в честь его дня рождения
Принцесса Евгения опубликовала новые фотографии сына в честь его дня

Еще по теме

Подробности тяжелой болезни Евгении Брик раскрыл помощник ее мужа
Максим Матвеев ужаснул своим преображением
Елизавета Боярская и Максим Матвеев отдыхают в Грузии вместе с друзьями
Елизавета Боярская и Максим Матвеев снова вместе