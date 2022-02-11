Максим Матвеев высказался о смерти Евгении Брик

Актер Максим Матвеев скорбит по ушедшей актрисе. Артист в Instagram высказался в связи со смертью актрисы Евгении Брик. «Женя, Женька, Женечка. Светлый, добрый, мудрый, талантливый человечище», высказлся Максим Матвеев.Евгения Брик Как отметил Максим Матвеев, ему сложно поверить в происходящее. «Огромная потеря для всех нас! На таких, как ты держится этот мир! Спасибо тебе за все! Мы будем скучать». Напомним, что Евгения Брик ушла из жизни в возрасте сорока лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стало онкологическое заболевание.