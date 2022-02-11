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Мария Голубкина поделилась пикантным фото с обнаженной спиной

Мария Голубкина поделилась пикантным фото с обнаженной спиной
48-летняя актриса Мария Голубкина опубликовала фото, на котором очень похожа на свою звездную маму. Мария Голубкина восхитила народ новой выходкой. Актриса не побоялась показать свои роскошные прелести. Мария Голубкина разместила в блоге эффектную фотографию. Дочь легендарной Ларисы Голубкиной предстала в образе роковой искусительницы. Ее бархатное вечернее платье соскользнуло с соблазнительных плеч до талии. Раздеться по пояс на камеру звезда театра и кино решилась ради роли в спектакле «Италиано аморе». Пораженные фанаты тут же отреагировали на горячий кадр, расхвалив свою любимицу на все лады: «Ох Мария ! Вы - огонь 🔥», «Настоящая русская красавица!», «Отличная фотка! Вы здесь, как Ваша мама в молодости! Особенно взгляд!», «Какая невероятная натуральная красота❤️ Маша, Вы супер🔥», «Как тут на молодую маму похожа...👏».
Мария Голубкина Напомним, у 48-летней Голубкиной есть сын и дочь. Насте - 23 года, Ивану - 18 лет. Детей актриса родила от актера и музыканта Николая Фоменко и после развода с ним воспитывала отпрысков одна. С некоторых пор дети Голубкиной и Фоменко живут в Европе. Поначалу заботливый отец отправил их в Лондон. Там Настя получила образование продюсера. Сейчас они с Иваном перебрались в Берлин. «Самое забавное, что они немецкого не знают. Я им всегда говорила, что его надо учить. Это мой любимый язык, он великолепен. А они все на французский налегали, придурки! - сообщала в блоге Голубкина. - Грустно мне без них? Хотела, чтобы уехали? Да кто меня спрашивать станет? Да, мне без них тоскливо, но я не имею никакого права держать их рядом с собой только из-за того, что мне без них скучно. Пусть учатся, смотрят мир. Перед ними открыты такие возможности!» Мария призналась, что и сама до 34 лет «косила лиловым глазом в сторону заграницы», а потом поняла, насколько ценна Родина. «Кому я там нужна, в Европе этой? - улыбается актриса. - Мне и здесь хорошо».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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