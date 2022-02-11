Марина Зудина сводила родителей и внучку в ресторан

56-летняя актриса Марина Зудина поделилась трогательным видео, на котором запечатлены ее родители и внучка во время завтрака в ресторане. Звезда театра и кино Марина Зудина эту пятницу проводит в окружении своих близких. Вероятно, у актрисы выдался свободный день, и она решила пригласить в ресторан своих родителей - журналиста Вячеслава Зудина и его жену, учительницу музыки. Внучку Мию посадили за детский столик. Малышка в розовой кофточке разглядывала всё вокруг и улыбалась. В микроблоге Марина Зудина поделилась видео, на котором запечатлела, как ее внучка Мия с удовольствием уплетает картофельное пюре. Полуторагодовалая малышка сама отлично орудует ложкой и ест вполне аккуратно. «Завтрак с прадедушкой и с прабабушкой. Пока родители работают», — подписала видео Марина Зудина. Подписчики актрисы пришли в умиление от этих кадров. Они считают, что маленькая Мия похожа на своего знаменитого деда, ну и на бабушку немножко. «Какая ж славная у вас семья. Настоящие русские интеллигенты ❤️», «Малышка безумно похожа на Олега Табакова!», «Какая замечательная девочка! Похожа на вас и Олега Павловича. Улыбка! Радости вам», «Какой у вас папа импозантный и мамочка чудесная. Ну, малышка просто прелесть. На мой взгляд, она похожа на вас утонченными чертами лица, а глаза как два озерца», — высказались в Сети.