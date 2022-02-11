Матвиенко: ситуация с допинг-пробами Валиевой выглядит «по меньшей мере сомнительно»

Тема: Олимпиада 2022 года в Пекине

16:59 Автор: Никита Вятчанин

Ситуацию вокруг российской фигуристки пытаются привязать к скандально знаменитому «акту Родченкова», в чем начинают угадываться манипуляции «понятно каких» спецслужб. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы парламентских журналистов.

Сенатор, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг Камилы Валиевой, отметила, что вся эта история «выглядит по меньшей мере сомнительно и вызывает вопросы».

«Первое — почему под удар ставится наша звездочка, ставится под сомнение наша золотая медаль, если речь идет о пробе, которая вообще не относится к периоду проведения Олимпийских игр? Второе — почему результаты пробы озвучили сразу после завершения командных соревнований фигуристов в Пекине, где наша сборная одержала победу, а не в конце прошлого года или месяц назад? Третье — почему эта история возникла как шум, как вброс западных СМИ, а не как официальное сообщение?» — Отметила парламентарий.

Некоторую ясность, по её мнению, внесли «последние заявления из—за океана», которые «привязывают» эту историю к известному «акту Родченкова», из-за которого во многом спорт России по сей день подвергают допинговым санкциям.

«Мы помним, кто за ним стоял тогда. И сейчас понимаем, что за всем этим начинают угадываться манипуляции спецслужб. Понятно каких», — подчеркнула Матвиенко

Спикер уверена, что наши спортивные функционеры, специалисты, юристы «приложат максимум усилий, чтобы компетентно и убедительно доказать абсурдность звучащих заявлений и, безусловно, отстоять честь нашего олимпийского спорта, защитить фигуристку». «Знаю, что такая работа идет», — заявила она. А российским болельщикам, убеждена Матвиенко, надо поддержать Камилу Валиеву «с удвоенной силой».

«Хочу сказать, Камила, мы с тобой! И еще, вся эта история никак не меняет наше отношение к Валиевой: очевидно, что она лучшая в мире, а ее программа вне конкуренции. Как очевидно и то, что такая чистота линий в танце на льду может достигаться только за счет колоссальной работы, помноженной на ее редкий уникальный талант», заявила спикер Совета Федерации.

Допинг-проба 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря, взятая во время чемпионата России, показала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. О результатах в аккредитованную в WADA антидопинговую лабораторию в Стокгольме сообщили только 8 февраля, — уже после того, как Валиева в составе сборной России завоевала золото Пекина в командном турнире.

В связи с этим РУСАДА временно отстранило Валиеву от выступлений и тренировок, но уже 9 февраля, после протеста фигуристки, ей разрешили и дальше выступать на Олимпиаде. При этом в Международном олимпийском комитете (МОК) и Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что обжалуют снятие запрета с Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) — рассмотреть вопрос намерены максимально быстро, так как россиянка участвует в женском одиночном турнире Олимпиады в Пекине, который стартует 15 февраля. В МОК также заявили, что не исключают варианта, когда сборную России по фигурному катанию, в составе которой выступила и Валиева, могут лишить золота командных соревнований.

В свою очередь в Олимпийском комитете России есть серьезные вопросы к срокам обработки лабораторией WADA пробы Валиевой — есть подозрения, что допинг-пробу специально придерживали до окончания командного турнира фигуристов в Пекине. При этом в Кремле, как сообщил 11 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, убеждены, что речь идет «о каком-то недоразумении», фиксируют вопросы и озабоченности наших спортивных чиновников и предлагают дождаться завершения разбирательства.

В пятницу, 11 февраля, ОКР выступил с официальным заявлением, в котором указывается — так как «положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр», результаты спортсменки и результаты командного олимпийского турнира не подлежат автоматическому пересмотру». Кроме того, в ОКР подчеркивают, что допинг-проба спортсменки, отобранные после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также ее допинг-проба, взятая во время Игр в Пекине, дали отрицательный результат.

#Китай #олимпиада #спорт

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