Меркурий в Соединении с Плутоном 11 февраля 2022 года: какие опасности ждут нас сегодня

Вадим Карасев

Сегодня произойдет довольно опасный аспект Меркурия и Плутона — двух самых отдаленных друг от друга планет. Астрологи рассказали, какие проблемы из-за этого могут появиться у нас с вами в разных сферах жизни.

Соединение — самый негативный из всех возможных аспектов. 11 февраля Меркурий окажется в соединении с Плутоном, то есть они окажутся по одну сторону от Земли. Энергетика дня будет очень напряженной и неблагоприятной.

Внезапные срывы планов

День будет крайне напряженный. События будут сменять друг друга достаточно быстро, из-за чего все может пойти наперекосяк. Астрологи настоятельно советуют нам сегодня не доверять своей интуиции.

В трудных и непонятных ситуациях важно обращаться за помощью к жизненному опыту. Только так можно будет выйти сухими из воды и решить любую проблему, вставшую перед вами.

Закрытость людей

Достучаться до наших близких, не говоря уже о посторонних людях, будет просто нереально. Люди станут более закрытыми, скрытными, неразговорчивыми. Также астрологи отмечают высокую вероятность противоположного эффекта — когда все вокруг начнут много болтать, причем не по делу. Опасайтесь лжи и притворства в этот день.

Сниженная работоспособность

Эта пятница будет крайне непростой. Реализовывать весь свой потенциал будет крайне непросто. Повышенная активность может привести к очень сильному утомлению и потере вдохновения.

Будет много отрицательных вибраций, поэтому люди начнут чувствовать себя далеко не самым лучшим образом. Ментальная сила упадет. Мало кто захочет преодолевать трудности. Многим из нас захочется просто взять и бросить начатые дела. Астрологи не рекомендуют так поступать.

Проблемы в дороге

Пока Меркурий и Плутон выясняют, кто из них сильнее, лучше не отправляться в дальнюю дорогу, особенно на автомобиле. В пути может произойти что-нибудь крайне неприятное — поломка, пробка. Также вы банально можете забыть что-нибудь важное дома. Старайтесь не торопиться, если вам нужно куда-то ехать.