Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Минприроды разработает проект по оздоровлению водных объектов

Минприроды разработает проект по оздоровлению водных объектов

Минприроды разработает проект по оздоровлению водных объектов

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 11 февраля 2022 года


12:35  Автор: Мария Соколова



В Минприроды разрабатывают комплексный проект по экологическому оздоровлению водных объектов, сообщил глава ведомства Александр Козлов на «правительственном часе» в Совете Федерации 11 февраля.

По словам Козлова, в России уже восстановлены сотни километров водных объектов. Удалось добиться снижения сбросов сточных вод, которые в большей степени загрязняют водоемы.


Читайте также:

• Яцкин назвал основные элементы эффективного госуправления водными ресурсами • Стою посреди Дона — вода по колено

«Например, на Волге за три года построили 69 очистных сооружений, что в полтора раза снизило объём загрязненных стоков», — сказал министр. В прошлом году разработали дорожную карту по оздоровлению реки «Дон» и приступили к реализации мероприятий.

«Но мы понимаем, что этого мало. Минприроды разрабатывает комплексный проект по экологическому оздоровлению водных объектов, — сообщил Козлов. — По сути, это будет проект, не уступающий в своем километраже российским дорогам». Он охватит 67 регионов и 125 миллионов человек, которые живут вдоль этих рек.  



#вода

# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Впечатляющие и редкие природные явления 11.02.2022
Впечатляющие и редкие природные явления 11.02.2022
Если бы исторические личности жили в наше время
Если бы исторические личности жили в наше время
На Украине подсчитали убытки от конфликта с Россией с 2014 года
На Украине подсчитали убытки от конфликта с Россией с 2014 года
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Мария Голубкина поделилась пикантным фото с обнаженной спиной
Мария Голубкина поделилась пикантным фото с обнаженной спиной
Скончалась, скрывавшая болезнь, актриса Евгения Брик
Скончалась, скрывавшая болезнь, актриса Евгения Брик
Какие устройства понадобятся для интернета в загородный дом
Какие устройства понадобятся для интернета в загородный дом
Онлайн-лекции для школьников по подготовке к ЕГЭ запустили в Дагестане
Онлайн-лекции для школьников по подготовке к ЕГЭ запустили в Дагестане
Спросивший Большунова о допинге американский журналист пожаловался на российских болельщиков
Спросивший Большунова о допинге американский журналист пожаловался на
Иосиф Пригожин рассказал об адском труде артистов
Иосиф Пригожин рассказал об адском труде артистов
Азиза отказалась от мечты родить детей
Азиза отказалась от мечты родить детей
Парики, глаза и дымоходы: самые необычные налоги в истории человечества
Парики, глаза и дымоходы: самые необычные налоги в истории

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Матвейчев: "И доктора, и кандидаты, и люди с высшим образованием в большей степени в Россию приезжают, а не уезжают"
Матвейчев: "И доктора, и кандидаты, и люди с высшим образованием
"Неузнаваемая" Шэрон Стоун появилась на обложке журнала The Rake
"Неузнаваемая" Шэрон Стоун появилась на обложке журнала The
Сергей Безруков рассказал, как неудачно сходил с женой на свидание
Сергей Безруков рассказал, как неудачно сходил с женой на свидание
Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой
Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой

Еще по теме

Майоров призвал регионы активизировать взаимодействие в работе по сохранению водных систем
Донской: объекты ЖКХ лидируют по загрязнению поверхностных водных объектов
Водолацкий предложил разработать программу по оздоровлению Дона
Государство восстановит величие Волги