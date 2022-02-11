Минприроды разработает проект по оздоровлению водных объектов

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 11 февраля 2022 года

12:35 Автор: Мария Соколова

В Минприроды разрабатывают комплексный проект по экологическому оздоровлению водных объектов, сообщил глава ведомства Александр Козлов на «правительственном часе» в Совете Федерации 11 февраля.

По словам Козлова, в России уже восстановлены сотни километров водных объектов. Удалось добиться снижения сбросов сточных вод, которые в большей степени загрязняют водоемы.





Читайте также:

• Яцкин назвал основные элементы эффективного госуправления водными ресурсами • Стою посреди Дона — вода по колено

«Например, на Волге за три года построили 69 очистных сооружений, что в полтора раза снизило объём загрязненных стоков», — сказал министр. В прошлом году разработали дорожную карту по оздоровлению реки «Дон» и приступили к реализации мероприятий.

«Но мы понимаем, что этого мало. Минприроды разрабатывает комплексный проект по экологическому оздоровлению водных объектов, — сообщил Козлов. — По сути, это будет проект, не уступающий в своем километраже российским дорогам». Он охватит 67 регионов и 125 миллионов человек, которые живут вдоль этих рек.

#вода