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Москалькова объяснила, зачем в России ввели Институт уполномоченных

Москалькова объяснила, зачем в России ввели Институт уполномоченных

00:17  Автор: Юлия Сапрыгина



Институту Уполномоченных по правам человека в России в феврале исполняется 25 лет. Четверть века назад, 26 февраля 1997 года, был принят Федеральный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».

Создание такого института было обязательным условием Парламентской ассамблеи Совета Европы для вступления России в эту международную организацию. В итоге 26 февраля 1997 года был принят Федеральный закон «Об Уполномоченном», напомнила «Парламентской газете» Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Однако работа по созданию института омбудсменов началась в стране ещё раньше — в 80-х — 90-х годах прошлого века. А первым юридическим документом в этой сфере стала Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом РСФСР ещё в ноябре 1991 года, в которой впервые в России говорилось о должности парламентского уполномоченного по правам человека.

Важным шагом на пути создания института уполномоченного стала и статья 103 Конституции России, которую приняли спустя два года. «Напомню, она наделяет парламент правом назначения на должность и освобождения от должности уполномоченного по правам человека», — сказала Москалькова.

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Новая государственная правозащитная структура стала достаточно эффективным инструментом защиты простого человека от несправедливых, незаконных или необоснованных решений должностных лиц и государственных органов, выразителем независимого взгляда на события, затрагивающие права отдельных групп населения, на качество законодательных актов или правоприменительной практики, считает омбудсмен.

«Институту исполняется 25 лет, и по государственным меркам он ещё не вышел из юношеского возраста, однако молодой человек взрослеет и растёт прямо на глазах. Особенно заметной эта акселерация стала за последние годы», — сказала Москалькова.



#правозащита


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По материалам: pnp.ru

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