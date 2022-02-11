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Мужчина рассказал, как за год потерял более 40 килограммов и превратился в настоящего красавчика

Мужчина рассказал, как за год потерял более 40 килограммов и превратился в настоящего красавчика

Мужчина, вес которого уже превысил 125 килограммов, набрал его во время пандемии. В этот момент они с супругой ждали малыша, поэтому не отказывали себе во вкусной еде. Вес быстро пошел вверх.

Когда малыш появился на свет, Джордан четко решил, что должен поменяться ради сына.

Он испугался, что может умереть от ожирения и не увидит, как ребенок делает первые шаги, поступает в школу и так далее.

Не секрет, что лишние килограммы становятся причиной самых разных заболеваний, некоторые из которых может довести до летального исхода.

Пара отказалась от жареной, готовой, жирной пищи, и мужчина отправился в фитнес-зады. Регулярные тренировки помогли ему сбросить более сорока килограммов. Парень поделился своими результатами фото в формате до и после.


«Я испугался, что если будут продолжать употреблять все подряд, уже через несколько лет мой сын может лишиться отца. Я очень доволен реакцией на мою трансформацию – среди комментариев было множество положительных» – говорит Джордан.


«Вы пример для тех, кто не может похудеть – просто надо решить для себя и сделать»



«Великолепный результат, потрясающее преображение».


«Я вдохновлена вашими результатами. Надеюсь, что у меня тоже получится»


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По материалам: MirFactov

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