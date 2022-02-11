На Украине подсчитали убытки от конфликта с Россией с 2014 года

Вадим Карасев

Каждый год с 2014-го Украина теряет около 20% ВВП доконфликтного уровня из-за конфликта с Россией, в общей сложности уровень убытков достиг $280 млрд – такую статистику привел Центр экономических и бизнес-исследований, который изучил вопрос по заказу кабинета министров.

Согласно оценкам экспертов, только на Донбассе потери Киева составляют до $14,6 млрд ежегодно, а в целом уже превысили $100 млрд. Крым, который до 2014 входил в состав Украины, мог бы приносить ей до $8,3 млрд ежегодно.

В отчете подчеркивается: инвесторы значительно утратили доверие к украинской экономике. Если бы не конфликт с РФ, названный в документе "войной", украинская сторона могла бы иметь на $10,3 млрд больше каждый год за счет инвестиций (общая сумма потерь составляет около $72 млрд).

Постоянное снижение экспорта привело к общим потерям страны в размере до $162 млрд за период с 2014 по 2020 год... Также в результате пострадала и финансовая сфера Украины – в период с 2014 по 2020 год потери налоговых поступлений составили до $48,5 млрд.

Как сообщал Ruposters, ранее украинские журналисты нашли неожиданного виновного в обвале гривны и проблемах в экономике.

Украина инвестиции конфликт экономика украинско-российские отношения убытки налоговые поступления