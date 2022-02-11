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Набиуллина отвергла дешевые кредиты, как способ поддержки экономики

Набиуллина отвергла дешевые кредиты, как способ поддержки экономики

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача дешевых кредитов по ряду причин не поможет отечественной экономике. В нынешних условиях такая мера лишь продолжит подстегивать спрос.

Выступая на брифинге для СМИ, Набиуллина указала: безработица в России рекордно низкая, поэтому если компании решатся на расширение производства, им будет сложно найти новых работников.


В этих условиях раздача дешевых кредитов не сможет быстро расширить выпуск, но продолжит подстегивать спрос... Избыточный спрос – это рост спроса, который означает не рост потребления, а рост цен. Именно поэтому мы продолжаем цикл повышения ключевой ставки.

По словам главы регулирующего органа, денежно-кредитная политика не только может, но и должна сыграть возложенную на нее контрциклическую роль. Следует избавиться от избыточного спроса, защитить реальные доходы граждан и их сбережения от обесценивания.

Как сообщал Ruposters, ранее Банк России выступил с инициативой запретить нефинансовым организациям проводить операции с валютой.

Эльвира Набиуллина экономика кредиты экономика России ключевая ставка
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По материалам: uposters.ru

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