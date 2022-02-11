Набиуллина отвергла дешевые кредиты, как способ поддержки экономики

Вадим Карасев

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача дешевых кредитов по ряду причин не поможет отечественной экономике. В нынешних условиях такая мера лишь продолжит подстегивать спрос.

Выступая на брифинге для СМИ, Набиуллина указала: безработица в России рекордно низкая, поэтому если компании решатся на расширение производства, им будет сложно найти новых работников.

В этих условиях раздача дешевых кредитов не сможет быстро расширить выпуск, но продолжит подстегивать спрос... Избыточный спрос – это рост спроса, который означает не рост потребления, а рост цен. Именно поэтому мы продолжаем цикл повышения ключевой ставки.

По словам главы регулирующего органа, денежно-кредитная политика не только может, но и должна сыграть возложенную на нее контрциклическую роль. Следует избавиться от избыточного спроса, защитить реальные доходы граждан и их сбережения от обесценивания.

Как сообщал Ruposters, ранее Банк России выступил с инициативой запретить нефинансовым организациям проводить операции с валютой.

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