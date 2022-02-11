Набиуллина отвергла дешевые кредиты, как способ поддержки экономики
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача дешевых кредитов по ряду причин не поможет отечественной экономике. В нынешних условиях такая мера лишь продолжит подстегивать спрос.
Выступая на брифинге для СМИ, Набиуллина указала: безработица в России рекордно низкая, поэтому если компании решатся на расширение производства, им будет сложно найти новых работников.
По словам главы регулирующего органа, денежно-кредитная политика не только может, но и должна сыграть возложенную на нее контрциклическую роль. Следует избавиться от избыточного спроса, защитить реальные доходы граждан и их сбережения от обесценивания.
Как сообщал Ruposters, ранее Банк России выступил с инициативой запретить нефинансовым организациям проводить операции с валютой.Эльвира Набиуллина экономика кредиты экономика России ключевая ставка