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Наталья Штурм жестко прошлась по мужчине Волочковой

Наталья Штурм жестко прошлась по мужчине Волочковой
Певица Наталья Штурм в шоке от поведения мужчины. Накануне новогодних праздников Анастасия Волочкова закрутила роман с Сергеем Кузнецовым. Балерина оказалась щедрой женщиной и вскоре после знакомства отвезла бойфренда на Мальдивы. Поклонники были удивлены, что ей приходится самой оплачивать роскошный отдых. Однако 46-летняя Анастасия была так очарована новым избранником, что на все закрывала глаза. Она даже не стала скандалить, когда Сергей начал ее обвинять, мол, та совершила что-то непростительное. В ответ звезда писала о бывшем лишь трогательные слова о вечной дружбе, несмотря на разрыв. Наталья Штурм решила заступиться за коллегу по шоу-бизу. Она обвинила Сергея в меркантильности. Ведь тот заполучил роскошный отдых, позволив балерине оплатить все самой.
Анастасия Волочкова с бывшим любовником «А Сергей не хочет отдать ей деньги за поездку на Мальдивы, если уж такой принципиальный? Отдохнул за чужой счет, пропиарился, а теперь, когда ловить больше нечего, включил гордого. Мне плевать, что там куролесит Волочкова — это ее личный драйв. Но я ненавижу альфонсов, косящих под порядочных», — возмутилась певица в сторис. Анастасия же обиду на Сергея не держит. Более того, балерина уже утешается другим. Вчера она удивила всех совместным снимком с… Олегом. С ним артистка встречалась десять месяцев и также отдыхала на Мальдивах, а весной прошлого года объявила о расставании. Волочкова пока не комментирует, что конкретно стало причиной возвращения к экс-возлюбленному, но отметила: Олег не смог ее забыть. «Я ураган по жизни. Яркая женщина. Оставляю неизгладимый след в сердце любого мужчины. Поэтому они после момента, связанного с совместной жизнью, не могут выстраивать отношения с другими женщинами», — говорит звезда.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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