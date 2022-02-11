Неожиданные отсылки на известные фильмы в обычной жизни

Дверь в морозильную камеру в моём местном бареЭта упаковка для экрана проектора отсылает к знаменитой сцене с коробкой в фильме «Семь»Высота моста в Японии сравнивается с несколькими известными достопримечательностями и ГодзиллойЯ летел в самолёте, сиденья в котором были обозначены эмблемами военных организаций из «Звёздных войн»Наткнулся на это в местном промышленном паркеВ этом торговом центре запрещено катание на ховерборде из фильма «Назад в будущее»В руководстве пользователя для принтера есть отсылка к «Гремлинам»В отеле, в котором я остановился, есть крошечная дверь с надписью «Джон Малкович». Это очевидная отсылка к фильму «Быть Джоном Малковичем».Лестница на второй этаж в доме поклонника «Звёздных войн»В Хельсинки можно найти логотипы Десептиконов и Автоботов из «Трансформеров», нанесённые на трамвайные путиЦитата из «Матрицы» на материнской плате моего 3D-принтера: «Никогда не доверяй человеку работу машины», - агент Смит.На коробке с набором для приготовления блинов есть отсылка к «Гарри Поттеру».На коробке с набором для приготовления блинов есть отсылка к «Гарри Поттеру»Машина времени ТАРДИС из сериала «Доктор Кто» на крыше в Кембридже, МассачусетсВ примерочной магазина одежды в Оттаве вывешены костюмы героев «Скуби-Ду»