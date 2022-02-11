Неожиданные отсылки на известные фильмы в обычной жизни
Сегодня, 16:55
Дверь в морозильную камеру в моём местном баре
Эта упаковка для экрана проектора отсылает к знаменитой сцене с коробкой в фильме «Семь»
Высота моста в Японии сравнивается с несколькими известными достопримечательностями и Годзиллой
Я летел в самолёте, сиденья в котором были обозначены эмблемами военных организаций из «Звёздных войн»
Наткнулся на это в местном промышленном парке
В этом торговом центре запрещено катание на ховерборде из фильма «Назад в будущее»
В руководстве пользователя для принтера есть отсылка к «Гремлинам»
В отеле, в котором я остановился, есть крошечная дверь с надписью «Джон Малкович». Это очевидная отсылка к фильму «Быть Джоном Малковичем».
Лестница на второй этаж в доме поклонника «Звёздных войн»
В Хельсинки можно найти логотипы Десептиконов и Автоботов из «Трансформеров», нанесённые на трамвайные пути
Цитата из «Матрицы» на материнской плате моего 3D-принтера: «Никогда не доверяй человеку работу машины», - агент Смит.
На коробке с набором для приготовления блинов есть отсылка к «Гарри Поттеру».
На коробке с набором для приготовления блинов есть отсылка к «Гарри Поттеру»
Машина времени ТАРДИС из сериала «Доктор Кто» на крыше в Кембридже, Массачусетс
В примерочной магазина одежды в Оттаве вывешены костюмы героев «Скуби-Ду»
По материалам: Sivator