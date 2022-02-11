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Неожиданные отсылки на известные фильмы в обычной жизни

Неожиданные отсылки на известные фильмы в обычной жизни
Дверь в морозильную камеру в моём местном баре

Эта упаковка для экрана проектора отсылает к знаменитой сцене с коробкой в фильме «Семь»

Высота моста в Японии сравнивается с несколькими известными достопримечательностями и Годзиллой

Я летел в самолёте, сиденья в котором были обозначены эмблемами военных организаций из «Звёздных войн»

Наткнулся на это в местном промышленном парке

В этом торговом центре запрещено катание на ховерборде из фильма «Назад в будущее»

В руководстве пользователя для принтера есть отсылка к «Гремлинам»

В отеле, в котором я остановился, есть крошечная дверь с надписью «Джон Малкович». Это очевидная отсылка к фильму «Быть Джоном Малковичем».

Лестница на второй этаж в доме поклонника «Звёздных войн»

В Хельсинки можно найти логотипы Десептиконов и Автоботов из «Трансформеров», нанесённые на трамвайные пути

Цитата из «Матрицы» на материнской плате моего 3D-принтера: «Никогда не доверяй человеку работу машины», - агент Смит.

На коробке с набором для приготовления блинов есть отсылка к «Гарри Поттеру».

На коробке с набором для приготовления блинов есть отсылка к «Гарри Поттеру»

Машина времени ТАРДИС из сериала «Доктор Кто» на крыше в Кембридже, Массачусетс

В примерочной магазина одежды в Оттаве вывешены костюмы героев «Скуби-Ду»
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По материалам: Sivator

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Неожиданные отсылки на известные фильмы в обычной жизни
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