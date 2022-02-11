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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 11 февраля 2022 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 11 февраля 2022 года

Начинается новый день, который обещает быть довольно напряженным и непростым. Чтобы узнать, как в эту пятницу стать счастливее, стоит обратиться к этой статье, в которой рассказано всё о советах и прогнозах нумерологов.


По мнению астрологов это очень неблагоприятный день. Он входит в число самых опасных из-за аспекта между Плутоном и Меркурием. С другой стороны, числа постараются немного улучшить обстановку, поэтому будет и что-то хорошее в этом дне. Числа будут на нашей стороне в эту пятницу.

Число-покровитель 11 февраля 2022 года

Чтобы узнать число-покровитель этой пятницы, нам нужно сложить все цифры даты и прибавить к ним в конце 5:

1+1+0+2+2+0+2+2+5=15. 1+5=6.

Сегодня у руля будет Шестерка. У этого числа есть ярко выраженное созидательное начало. Оно повышает нашу энергетику и дает нам огромный заряд энергии, чтобы мы смогли противостоять взбунтовавшимся планетам. Главный символ дня — белый шум, олицетворяющий бесконечный поток информации, сливающийся воедино в нечто беспорядочное. Нашей главной задачей станет умение следить за информационными потоками и научиться отделять истину от лжи.



События 11 февраля из прошлого

11 февраля 1697 года Пётр I разрешил продажу табака в России. Это отличный день для торговли, покупок, оплаты счетов. Шестерка любит новизну, поэтому постарайтесь обновить гардероб или порадовать себя чем-то другим.

11 февраля 2008 года в Сеуле сгорела дотла деревянная часть одного из старейших архитектурных памятников, построенного в 14 веке. Возможно, что многим из нас придется сегодня потерять что-то ценное, однако в скором времени Вселенная компенсирует все потери.

11 февраля 2016 года было объявлено об экспериментальном открытии гравитационных волн. Сегодня полезно заниматься наукой и околонаучной деятельностью в целом. Большие успехи ждут тех, кто много работал ранее.

Советы нумерологов на эту пятницу


Адаптация к новым условиям сегодня будет происходить максимально тяжело. Не стоит рисковать, меняя работу, выбирая новый путь к достижению целей. Шестерка не сможет сильно повлиять на данный процесс.

Утро, несмотря на проблемы с планетами, начнется для большинства из нас с благоприятной ноты. Шестерка поможет начать день продуктивно. Старайтесь не лениться.

Число 6 повышает креативность людей, а это тоже очень полезно в такие опасные дни, как сегодня. Необычный подход к решению проблем поможет преуспеть в любых делах.

Самое лучшее лекарство от бед в эту пятницу — умение вовремя отступить. Если вы почувствуете, что не можете преодолеть трудности на пути, возможно, лучше попросту временно сменить фокус на что-то иное.

В общении с людьми нумерологи настоятельно рекомендуют избегать бесцеремонности, наглости и неуступчивости. В противном случае день будет еще более тяжелым.

Сегодня нельзя терять бдительность. Не доверяйте тем, кто не заслужил вашего доверия. Люди могут пойти на обман ради легкой наживы.

Не исключены сегодня и проблемы с настроением. Утром все начнется хорошо, но к обеду может появиться ощущение апатии, разбитости.

Талисманы удачи на 11 ноября

Число 6. Само сегодняшнее число-покровитель будет довольно мощным талисманом. Поставьте его изображение на заставку в телефоне или на рабочий стол компьютера. Напишите его на листке бумаги и повесьте перед собой на рабочем месте. Также следите за его появлением в жизни. Если увидите много шестерок, это будет хорошим знаком.


Серебряные украшения. Защитные свойства украшений сегодня будут в приоритете. С этим металлом ваша энергетика будет более стабильной. Вы сможете преодолеть любые препятствия.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

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