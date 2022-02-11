Онлайн-лекции для школьников по подготовке к ЕГЭ запустили в Дагестане

Онлайн-лекции для школьников по подготовке к единому государственному экзамену запустили в Дагестанском государственном техническом университете, сообщает пресс-служба вуза.

Занятия пройдут по математике, физике и информатике.

Занятия по математике будут проходить каждый вторник, по физике – четверг, а по информатике – каждую субботу вплоть до 2 апреля.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.