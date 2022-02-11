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Парень показал, что будет, если заморозить автомат во льду, а после пострелять из него

Парень показал, что будет, если заморозить автомат во льду, а после пострелять из него

Несмотря на то, что времена года сменяют друг друга, боевые действия не прекращаются. Это относится и к зимней поре. Поэтому оружие солдат должно стабильно работать при отрицательной температуре.

Специалисты решили протестировать все актуальные модели. Было решено заморозить и проверить качество стрельбы.

Оказалось, что давно забытые «старички» способны дать фору новым моделям – речь идет о небезызвестном АК-47.


Первый этап эксперимента заключался в том, что оружие погрузили в воду и вытащили – все происходило в условиях отрицательной температуры.

Здесь же из рядов экспериментируемых вышел HК416 германского производство – люди, проводившие опыт, были очень удивлены. Следом сдалась винтовка родом из Австралии.


Далее задача была усложнена – оружие было оставлено на холоде на сутки. До последнего раунда добрались винтовки отечественного и бельгийского изготовления, а также АК-47.

Ссылка на первоисточник:youtube
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По материалам: MirFactov

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