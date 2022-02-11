Парики, глаза и дымоходы: самые необычные налоги в истории человечества

1. Налог на бородыМногие знают, что Петр I Великий «прорубил окно в Европу», и в течение этого процесса даже срезал бороды боярам. А в реальности царь в рамках привития своему народу традиций европейской культуры, в 1689 году он издал указ о запрете мужчинам носить бороды. Однако радикально к этому вопросу правитель подходить не стал, а оставил в нём лазейку: самым большим противникам обрезания бороды достаточно было уплатить высокий налог, чтобы оставить густую растительность на лице. Более того, была разработана градация побора по типам бород - купеческой, боярской, крестьянской и других. Исключением из закона также были крестьяне, которые имели право носить бороду безвозмездно только у себя в деревне, а вот в случае въезда в город они должны были заплатить 1 копейку. А неуплата налога каралась ссылкой на каторгу с целью отработки штрафа.2. Налог на окнаЗанятный налог, который появился в Великобритании в 1696 году. Причём на тот момент его странным назвать не получилось бы, ведь он представлял собой некий вариант налога на роскошь. Всё дело в том, что тогда стекло было очень дорогим, а потому полноценные окна могли позволить только очень состоятельные люди. Значит, если у человека хватало средств на застеклённое окно, то и позволить себе оплатить лишний побор он тоже был в состоянии.3. Налог на свободуРабовладельческий строй в Древнем Риме был довольно жёстким, однако всё-таки имел варианты освобождения зависимых людей. Правда, за это государства требовало так называемый вольный налог (manumission), который платили в случае освобождения хозяином своего раба. Причём сбор этот мог взиматься либо с уже бывшего хозяина, как с того, что достаточно состоятелен, чтобы отпускать раба на волю, либо с самого освобождённого, которому в этом случае приходилось как бы выкупать себя дважды - сначала у хозяина, а затем у государства.4. Налог на диссидентовДиссиденты существовали в любом государстве, и к ним применяли самые разные методы борьбы. Среди них оригинальностью отличалась идея Оливера Кромвеля, который в 1655 году решил насолить своим идеологическим врагам роялистам с помощью налога. Более того, деньги, полученные таким образом Кромвель пустил на организацию народного ополчения, которое и охраняло государство от посягательств тех самых роялистов.5. Налог на сольТот факт, что соль на протяжении многих столетий была едва ли не предметом роскоши, объясняет практику введения налога на неё, которая осуществлялась в истории человечества неоднократно в самых разных странах. Так, например, его вводили в Китайской империи, во Франции, и даже в Индии. Вот только во всех этих государствах решение о появлении такого побора привело к весьма неожиданным последствиям: от масштабных протестов вплоть до распада империй.6. Налог на туалетЕщё один античный налог, который до сих пор имеет своеобразное эхо в виде крылатого выражения «деньги не пахнут». А было это так: римский император Веспасиану, ввел в своем государстве сбор за посещения общественного туалета, который в те времена обладали не только прямым функционалом, но и служили местами для встреч и даже ведения светских бесед. Вот только идея пополнения казны с помощью налога на отхожее место возмутило сына императора, на что последний заставил наследника понюхать деньги со словами: «Деньги не пахнут!»7. Налог на жизньПожалуй, невозможно нейти более абсурдный налог, чем взимание платы в пользу государства за...жизнь. Однако именно такой побор правительство Великобритании в 14 столетии решили ввести для своего населения. Само собой, мысль, что им придётся были платить в казну только потому, что они живы, население крайне возмутило, потому вскоре вспыхнул масштабный бунт, оставшийся в английской истории под названием Peasants' Revolt.8. Налог на дымоходЕщё один странный налог из Великобритании, который появился в 1660 году. Тогда, казалось, что уже не за что взимать деньги с людей, правительство придумало обложить побором...дымоходы. Впрочем, причина введения этого налога была весьма логичная: дело в том, что другие объекты, за которые взималась плата в казну, многие граждане ради сокрытия доходов закапывали в землю или прятали в дымоход. Вот только привело введение такого налога к неожиданным последствиям: чтобы сэкономить, население повально стало разбирать печные трубы, что в 1684 году привело к возникновению крупного пожара в Лондоне, который уничтожил 20 домов. После этой трагедии налог был отменен.9. Налог на парикиИ снова в истории Великобритании нашлась занятная страница, повествующая о необычном налоге. В этот раз речь идёт о поборах с владельцев париков, который ввели в 1795 году. Справедливости ради, следует уточнить, что налог был введён не на сами ненастоящие волосы, а на на душистую пудру, которой их посыпали. Единственным исключением оказались члены королевской семьи и их ближайшее окружение - они сбор не платили. Но и местное население тоже не горело желанием отдавать лишние деньги в казну, а потому мода быстро сменилась, и парики ушли в историю.10. Налог на иностранцевПрактика оплаты любым иностранцем государству факта своего пребывания там тянется уже не одно столетие. Однако порой она приобретала весьма занимательный формы. Например, на территории Канады до 1923 года действовал налог на китайцев. Произошло это так: в те времена северное государство было излюбленным местом эмиграции бывших граждан Поднебесной, а так как приезжало их довольно много, то и пополнение казны от введения такого налога было неплохим. Однако регулировать приезд китайцев было просто невозможно, и их стало настолько много, что в 1923 году налог был отменён, так как правительство попросту запретило им въезд в Канаду.11. Налог на часыАнгличане, если судить по их истории, оказались просто рекордсменами по введению странных налогов. Один из последних таких был введён в 1797 году, и заставлял раскошелиться тех, кто предпочитал всегда быть в курсе, который час. Так, государственная казна в течение целого года пополнялась за счёт поборов с собственников часов. После этого налог отменили, однако и за эти двенадцать месяцев множество англичан уплатили стране по 5 шиллингов.12. Налог на глазаВесьма занимательный налог, который ввели в начале XVIII столетия на территории Башкирии. Так решили взимать с населения плату в пользу государства в зависимости от цвета их глаз. Причём, каким образом производилась «оценка» цвета глаз, предположить весьма трудно, однако доподлинно известны некоторый цифры: так, по данным редакции Novate.ru, обладатели черных глаз платили в казну 3 алтына, а вот серые обходились их владельцу почти втрое дороже - целых 8 алтынов.