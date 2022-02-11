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Пелагея взяла себе неожиданную фамилию после развода

Пелагея взяла себе неожиданную фамилию после развода
35-летняя певица Пелагея заинтриговала своим выбором. Артистка похвасталась перед подписчиками в Инстаграме, что стала обладательницей почетной грамоты и медали, которые ей вручили в Генеральной прокуратуре. Артистка разместила в соцсети видео с награждения, но не захотела уточнять, за что именно получила столь высокий знак отличия. «Приготовилась, собралась. И пошла к генеральному прокурору», — лишь сообщила артистка в комментарии к посту. Правда, поклонников наставницы шоу «Голос» больше заинтересовала не ее деятельность, отмеченная ведомством, а тот факт, что она оставила фамилию бывшего мужа – хоккеиста Ивана Телегина, с которым развелась почти два года назад, да еще и с большим скандалом. «Отмечая существенную помощь в укреплении законности, приказываю наградить почетной грамотой Телегину Полину Сергеевну», — объявил представитель Генпрокуратуры, вручая певице грамоту.
Пелагея Интересно, что после первого развода с режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем Пелагея не тянула со сменой фамилии и сразу же вновь стала Хановой. В Сети предположили, что на этот раз артистка приняла такое решение ради их общей с хоккеистом дочери – 5-летней Таисии, чтобы проще было оформлять документы, имея с наследницей одну фамилию. Однако фанаты все же выразили надежду, что артистка недолго будет оставаться Телегиной и вскоре выйдет замуж. Напомним, в браке со спортсменом Пелагея прожила четыре года. Они развелись из-за увлечения хоккеиста другой женщиной – дочерью миллионера из Нижневартовска Марией Гончар, на которой он женился спустя год. Не удивительно, что мирно разойтись у бывших супругов не вышло, и они принялись сражаться в суде за совместно нажитое имущество и алименты на дочь.  
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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