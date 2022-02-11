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Подробности тяжелой болезни Евгении Брик раскрыл помощник ее мужа

Подробности тяжелой болезни Евгении Брик раскрыл помощник ее мужа
40-летняя актриса Евгения Брик скончалась в Лос-Анджелесе, где она долго лечилась от рака. Появились подробности о болезни и смерти актрисы Евгении Брик, скончавшейся в возрасте 40 лет 10 февраля. Смерть звезды «Стиляг» и «Оттепели» стала настоящим шоком для ее коллег и поклонников, однако близкие знаменитости давно знали про ее тяжелый недуг, с которым, как выяснилось, она давно сражалась. По информации ФАН, у Брик был рак, и он последнее время прогрессировал. Еще осенью подписчики актрисы удивились, увидев, что она очень коротко подстриглась и похудела. Многие тогда подумали, что супруга Валерия Тодоровского сменила имидж, но теперь становится понятно, что она теряла вес и лишилась прекрасных волос из-за химиотерапии.
Евгения Брик Помощник режиссера уточнил, что Брик до последнего не сдавалась и проходила лечение в одной из клиник Лос-Анджелеса. «Она умерла после продолжительной болезни и долгого лечения»,— сообщил Дмитрий Давиденко в беседе с РБК. Актриса скрывала страшный диагноз ото всех, да и делать ей это было проще, ведь они с мужем уже более 10 лет жили в Штатах. Не удивительно, что знаменитости, близко знавшие Евгению, до сих пор не могут поверить в случившееся. «Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — уточнила писательница Катерина Гордеева — одна из немногих, кто была в курсе ситуации. Напомним, Евгения Брик состояла в браке с Валерием Тодоровским. Поженились они в 2006 году, а спустя два года переехали в США, где жили все это время, возвращаясь на родину лишь для работы. Пара растила дочку Зою – в сентябре девочке исполнилось 13 лет.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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