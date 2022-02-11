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Показали новый трейлер Hello Neighbor 2 с геймплеем игры

Показали новый трейлер Hello Neighbor 2 с геймплеем игры


В этом году разработчики Hello Neighbor 2 планируют выпустить свой проект в релиз, а уже 7 апреля стартует предварительный заказ игры, оформив который можно будет получить доступ к новому этапу тестирования. Напомним, что ранее тест Hello Neighbor 2 уже проходил, игрокам предлагали опробовать искусственный интеллект игры, который, как утверждают разработчики, подстраивается под каждого конкретного пользователя.

Портал IGN опубликовал новый трейлер игры, приуроченный к анонсу версий Hello Neighbor 2 для Playstation. Вместе с тем, стали известны некоторые детали сюжета. Игрокам предстоит взять на себя роль журналиста, который приезжает в город, где творятся загадочные происшествия. Игроки должны будут наблюдать за жильцами этого города, разгадывать загадки, узнавать секреты и стараться не попасться.


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Напомним, что сразу после релиза игра Hello Neighbor 2 будет добавлена в подписку Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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