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РУСАДА начало расследование в отношении персонала Валиевой

РУСАДА начало расследование в отношении персонала Валиевой

Тема: Олимпиада 2022 года в Пекине


18:33  Автор: Виктория Карташева



Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начало расследование в отношении персонала российской фигуристки Камилы Валиевой, проба которой дала положительный результат на на запрещенный препарат триметазидин. Об этом сообщается на сайте агентства. 

Ранее стало известно, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой, взятая во время чемпионата России, дала положительный результат на один из запрещенных препаратов. Результат теста был передан антидопинговой лаборатории в Стокгольме 8 февраля. РУСАДА временно отстранило Валиеву от участиях в Играх, после апелляции спортсменки 9 февраля запрет на тренировки и выступления был снят.

На данный момент фигуристке можно продолжить участие в Олимпиаде. Отмечалось, что Всемирное антидопинговое агентство, Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев намерены обжаловать в Спортивном арбитражном суде отмену отстранения.

В чем обвиняют фигуристку Камилу Валиеву


«В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 ОАП и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА «РУСАДА» инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», — отмечается на сайте РУСАДА.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с допинг-пробами Валиевой выглядит «по меньшей мере сомнительно». По ее мнению, определенную ясность вносят «последние заявления из-за океана», связывающие эту историю с «актом Родченкова», из-за которого во многом спорт России до сих пор подвергают допинговым санкциям.



#Китай #олимпиада #спорт


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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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