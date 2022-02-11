Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Скончалась, скрывавшая болезнь, актриса Евгения Брик

Скончалась, скрывавшая болезнь, актриса Евгения Брик
Звезда фильмов «Оттепель» и «Стиляги», 40-летняя актриса Евгения Брик умерла ночью в клинике Лос-Анжелеса, где проходила лечение. Муж был рядом. Евгения Брик известна ролями в фильмах «Оттепель», «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Северное сияние», а также в сериалах «Эти глаза напротив», «Мама-детектив» и многих других. Всего Брик сыграла более чем в 40 картинах. В возрасте 40 лет актриса скончалась. О ее смерти в своем Фейсбуке сообщила журналист Катерина Гордеева. «Сегодня, 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память», — написала Катерина.
Евгений Брик Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве. Она училась в знаменитой школе №232 при Щепкинском театральном училище, учениками которой были ее будущим муж Валерий Тодоровский и олигарх Роман Абрамович. Параллельно Евгения обучалась искусству и закончила музыкальную школу имени Ростроповича по классу фортепиано. После этого она приняла решение поступать в театральный вуз и в 2004 году окончила РАТИ (Российскую Академию Театральных Искусств, бывший ГИТИС).
Евгений Брик и Валерий Тодоровский с дочерью Зоей Настоящая фамилия актрисы — Хиривская. Однако начав сниматься и вести радиопередачи Евгения поняла, что нужно сменить фамилию на что-то звучное и интересное, поэтому в качестве псевдонима взяла фамилию своей бабушки.
В нулевых Евгения начала сниматься в кино. Со своим будущим мужем, режиссером Валерием Тодоровским, она познакомилась на кастинге. Они поженились, а в 2009 году стали родителями — у супругов родилась дочь Зоя. Брик часто снималась в проектах своего мужа, но отбор всегда проходила на общих основаниях. Например, вот так Евгения вспоминала свой опыт съемок в «Стилягах»: «Валера даже не знал, что его ассистентка позвала меня на пробы. И когда я спросила, что он думает по этому поводу, ответил: „Приходи. Сыграешь лучше всех — возьму“. И если кто-то считает, что снимаясь у мужа, я получаю сплошные поблажки, то он сильно ошибается. Никаких скидок».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

На Украине подсчитали убытки от конфликта с Россией с 2014 года
На Украине подсчитали убытки от конфликта с Россией с 2014 года
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Мария Голубкина поделилась пикантным фото с обнаженной спиной
Мария Голубкина поделилась пикантным фото с обнаженной спиной
Скончалась, скрывавшая болезнь, актриса Евгения Брик
Скончалась, скрывавшая болезнь, актриса Евгения Брик
Какие устройства понадобятся для интернета в загородный дом
Какие устройства понадобятся для интернета в загородный дом
Онлайн-лекции для школьников по подготовке к ЕГЭ запустили в Дагестане
Онлайн-лекции для школьников по подготовке к ЕГЭ запустили в Дагестане
Спросивший Большунова о допинге американский журналист пожаловался на российских болельщиков
Спросивший Большунова о допинге американский журналист пожаловался на
Иосиф Пригожин рассказал об адском труде артистов
Иосиф Пригожин рассказал об адском труде артистов
Азиза отказалась от мечты родить детей
Азиза отказалась от мечты родить детей
Парики, глаза и дымоходы: самые необычные налоги в истории человечества
Парики, глаза и дымоходы: самые необычные налоги в истории
У Проксимы Центавра нашли уже третью планету. Она в четыре раза меньше Земли
У Проксимы Центавра нашли уже третью планету. Она в четыре раза
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Раков
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Раков

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Матвейчев: "И доктора, и кандидаты, и люди с высшим образованием в большей степени в Россию приезжают, а не уезжают"
Матвейчев: "И доктора, и кандидаты, и люди с высшим образованием
"Неузнаваемая" Шэрон Стоун появилась на обложке журнала The Rake
"Неузнаваемая" Шэрон Стоун появилась на обложке журнала The
Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой
Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой
Сергей Безруков рассказал, как неудачно сходил с женой на свидание
Сергей Безруков рассказал, как неудачно сходил с женой на свидание

Еще по теме

Умер Тима Брик: стала известна причина смерти пиар-директора Даны Борисовой
Тима Брик: причина смерти, от чего умер пиар-агент Даны Борисовой на самом деле
Евгения Брик показала фотографии повзрослевшей дочери Зои
Скончалась французская актриса Клод Жансак