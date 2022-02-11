Скончалась, скрывавшая болезнь, актриса Евгения Брик

Звезда фильмов «Оттепель» и «Стиляги», 40-летняя актриса Евгения Брик умерла ночью в клинике Лос-Анжелеса, где проходила лечение. Муж был рядом. Евгения Брик известна ролями в фильмах «Оттепель», «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Северное сияние», а также в сериалах «Эти глаза напротив», «Мама-детектив» и многих других. Всего Брик сыграла более чем в 40 картинах. В возрасте 40 лет актриса скончалась. О ее смерти в своем Фейсбуке сообщила журналист Катерина Гордеева. «Сегодня, 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память», — написала Катерина.Евгений Брик Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве. Она училась в знаменитой школе №232 при Щепкинском театральном училище, учениками которой были ее будущим муж Валерий Тодоровский и олигарх Роман Абрамович. Параллельно Евгения обучалась искусству и закончила музыкальную школу имени Ростроповича по классу фортепиано. После этого она приняла решение поступать в театральный вуз и в 2004 году окончила РАТИ (Российскую Академию Театральных Искусств, бывший ГИТИС).Евгений Брик и Валерий Тодоровский с дочерью Зоей Настоящая фамилия актрисы — Хиривская. Однако начав сниматься и вести радиопередачи Евгения поняла, что нужно сменить фамилию на что-то звучное и интересное, поэтому в качестве псевдонима взяла фамилию своей бабушки.В нулевых Евгения начала сниматься в кино. Со своим будущим мужем, режиссером Валерием Тодоровским, она познакомилась на кастинге. Они поженились, а в 2009 году стали родителями — у супругов родилась дочь Зоя. Брик часто снималась в проектах своего мужа, но отбор всегда проходила на общих основаниях. Например, вот так Евгения вспоминала свой опыт съемок в «Стилягах»: «Валера даже не знал, что его ассистентка позвала меня на пробы. И когда я спросила, что он думает по этому поводу, ответил: „Приходи. Сыграешь лучше всех — возьму“. И если кто-то считает, что снимаясь у мужа, я получаю сплошные поблажки, то он сильно ошибается. Никаких скидок».