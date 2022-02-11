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Создатели Matchpoint — Tennis Championships показали полноценный геймплей

Создатели Matchpoint — Tennis Championships показали полноценный геймплей


Несколько недель назад издательство Kalypso Media представило свой собственный теннисный симулятор, который получил название Matchpoint — Tennis Championships. Разработчики намерены выпустить его уже скоро — релиз состоится весной 2022 года, а в разработке проект находится больше 3 лет.

Сегодня создатели Matchpoint — Tennis Championships показали новый трейлер, в котором демонстрируется полноценный геймплей игры.


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Напомним, что в Matchpoint — Tennis Championships игрокам обещают множество лицензированных игроков, турниры по всему миру и максимальный реализм.

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По материалам: newxboxone

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