Спросивший Большунова о допинге американский журналист пожаловался на российских болельщиков

Вадим Карасев

Американский журналист Натаниэль Херц из издания FasterSkier заявил, что столкнулся с острой реакцией российских болельщиков после его вопроса лыжнику Александру Большунову о допинге, пишет VG.no.

По словам Херца, он имел в виду не конкретно самого Большунова, а всех российских спортсменов в целом.



"Кто-то с русским именем прислал мне пожелание смерти. В других соцсетях тоже были недружелюбные комментарии. Мне никогда прежде не желали смерти. Ситуация немного нервирует", - сказал Херц.



Журналист подчеркнул, что по-прежнему считает свой вопрос корректным из-за допингового скандала после Олимпиады в Сочи.

Большунов завоевал олимпийское золото в скиатлоне 6 февраля, обогнав ближайшего преследователя, которым стал его коллега по сборной России Денис Спицов, на 1 минуту 11 секунд. На пресс-конференции после гонки Херц спросил Большунова о применении запрещенных веществ, тот назвал вопрос некрасивым и посоветовал журналисту посетить его тренировку. После этого за россиянина даже заступился канадский лыжник Девон Кершоу.

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