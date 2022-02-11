Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Спросивший Большунова о допинге американский журналист пожаловался на российских болельщиков

Спросивший Большунова о допинге американский журналист пожаловался на российских болельщиков

Спросивший Большунова о допинге американский журналист пожаловался на российских болельщиков

Американский журналист Натаниэль Херц из издания FasterSkier заявил, что столкнулся с острой реакцией российских болельщиков после его вопроса лыжнику Александру Большунову о допинге, пишет VG.no.

По словам Херца, он имел в виду не конкретно самого Большунова, а всех российских спортсменов в целом.


"Кто-то с русским именем прислал мне пожелание смерти. В других соцсетях тоже были недружелюбные комментарии. Мне никогда прежде не желали смерти. Ситуация немного нервирует", - сказал Херц.

Журналист подчеркнул, что по-прежнему считает свой вопрос корректным из-за допингового скандала после Олимпиады в Сочи.

Большунов завоевал олимпийское золото в скиатлоне 6 февраля, обогнав ближайшего преследователя, которым стал его коллега по сборной России Денис Спицов, на 1 минуту 11 секунд. На пресс-конференции после гонки Херц спросил Большунова о применении запрещенных веществ, тот назвал вопрос некрасивым и посоветовал журналисту посетить его тренировку. После этого за россиянина даже заступился канадский лыжник Девон Кершоу.

допинг Олимпиада в Пекине Александр Большунов
# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Спросивший Большунова о допинге американский журналист пожаловался на российских болельщиков
Спросивший Большунова о допинге американский журналист пожаловался на
Иосиф Пригожин рассказал об адском труде артистов
Иосиф Пригожин рассказал об адском труде артистов
Азиза отказалась от мечты родить детей
Азиза отказалась от мечты родить детей
Парики, глаза и дымоходы: самые необычные налоги в истории человечества
Парики, глаза и дымоходы: самые необычные налоги в истории
У Проксимы Центавра нашли уже третью планету. Она в четыре раза меньше Земли
У Проксимы Центавра нашли уже третью планету. Она в четыре раза
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Раков
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Раков
Битва купальников. Ким Кардашьян против Яны Рудковской
Битва купальников. Ким Кардашьян против Яны Рудковской
Edge of Eternity уже доступна на Xbox и в Game Pass
Edge of Eternity уже доступна на Xbox и в Game Pass
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает новый геймплей за Сплинтера
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает новый
Егор Крид перебрался в Арабские Эмираты
Егор Крид перебрался в Арабские Эмираты
Камила Валиева сильно переживает из-за допинг скандала, сообщил ее друг
Камила Валиева сильно переживает из-за допинг скандала, сообщил ее

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Китаец устал постоянно заряжать свой смартфон, и создал гигантский Power Bank который зарядит 5000 смартфонов сразу
Китаец устал постоянно заряжать свой смартфон, и создал гигантский
Матвейчев: "И доктора, и кандидаты, и люди с высшим образованием в большей степени в Россию приезжают, а не уезжают"
Матвейчев: "И доктора, и кандидаты, и люди с высшим образованием
"Неузнаваемая" Шэрон Стоун появилась на обложке журнала The Rake
"Неузнаваемая" Шэрон Стоун появилась на обложке журнала The
Худой парень, которого оскорбляли в школе превратился в красавчика с глянцевого журнала, которого не могут узнать даже близкие
Худой парень, которого оскорбляли в школе превратился в красавчика с

Еще по теме

Канадский лыжник заступился за Большунова перед журналистами
Тренер Нехитров: Большунов достойно выступил на ОИ, но в масс-старте его подвели лыжи
Медведев поздравил лыжников Спицова и Большунова с «серебром» на Олимпиаде
Денис Спицов: После первого круга проскочила мысль, что нужно зацепиться за бронзу