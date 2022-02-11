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Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает новый геймплей за Сплинтера

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает новый геймплей за Сплинтера


Студия Tribute Games продолжает работать над игрой Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, которая была анонсирована в начале прошлого года. Релиз проекта запланирован на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах в конце 2022 года. Сегодня издательство Dotemu, которое будет выпускать проект, опубликовало новое геймплейное видео.

В ролике, опубликованном по игре Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge сегодня, показывают геймплей за мастера Сплинтера — «отца» черепашек ниндзя. В видео можно посмотреть, какими приемами будет обладать учитель — он станет одним из играбельных персонажей (вместе с четырьмя черепашками и Эйприл).


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Напомним, что Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — это классический битэмап, который, как утверждают разработчики, вдохновлен мультфильмом 1987 года. Проект предложит кооператив на 4 игроков.

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По материалам: newxboxone

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