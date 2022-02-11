У Проксимы Центавра нашли уже третью планету. Она в четыре раза меньше Земли

Вадим Карасев

Группа астрономов при помощи Очень Большого телескопа Европейской Южной обсерватории (VLT ESO) в Чили нашла свидетельства существования еще одной планеты, обращающейся вокруг Проксимы Центавра, ближайшей к Солнечной системе звезды. Если это открытие подтвердится, она станет третьей планетой, зарегистрированной в этой планетной системе. При массе всего около четверти массы Земли, эта планета будет самой маленькой из всех трех планет системы и одной из самых маломассивных среди всех известных экзопланет. Об открытии сообщается в пресс-релизе Европейской Южной обсерватории.

Проксима Центавра – ближайшая к Солнцу звезда, до которой всего чуть больше четырех световых лет. Новооткрытая планета, получившая обозначение Проксима d, обращается вокруг Проксимы Центавра на расстоянии около четырех миллионов километров – менее десятой части расстояния от Меркурия до Солнца. Один ее оборот вокруг Проксимы Центавра длится всего пять дней. «Наше открытие говорит о том, что ближайшая звездная соседка Солнца, похоже, окружена целым роем новых миров, близость которых к Земле делает их прекрасной мишенью для дальнейших исследований», — говорит Жуан Фариа (João Faria) из Института астрофизики и космических исследований Португалии.

Известно, что у Проксимы есть еще две планеты: Проксима b, по массе сравнимая с Землей, обращающаяся вокруг материнской звезды за 11 земных дней и лежащая в потенциально обитаемой зоне (подробнее о ней можно прочитать в отдельном очерке), и предполагаемая Проксима c, делающая один оборот по своей орбите за пять земных лет.

Проксима b была открыта несколько лет назад при помощи приемника HARPS на 3.6-метровом телескопе ESO. Это открытие было подтверждено в 2020 году, когда система Проксимы наблюдалась на VLT ESO с новым более чувствительным и точным приемником – специализированным эшелле-спектрографом для наблюдения каменистых экзопланет ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations). Именно в ходе этих недавних наблюдений на VLT астрономы и заметили первые признаки сигнала, соответствующего объекту на пятидневной орбите. Поскольку сигнал был очень слабым, группе пришлось предпринять дальнейшие наблюдения с приемником ESPRESSO, чтобы подтвердить, что сигнал приходит от планеты, а не является результатом изменений блеска самой звезды.

«Получив новые наблюдательные данные, мы смогли подтвердить, что этот сигнал связан именно с возможным присутствием новой планеты, — говорит Фариа. — Я был в восторге от того, что мы справились с этой трудной задачей и зарегистрировали столь слабый сигнал, а сделав это, открыли экзопланету на очень близком расстоянии от Земли».

Масса Проксимы d составляет всего четверть земной – это самая легкая экзопланета из всех, параметры которых измерены методом лучевых скоростей. В этом отношении она оставила позади даже планету, недавно открытую в планетной системе L 98-59. Метод лучевых скоростей основан на регистрации очень слабых колебаний в движении звезды, вызываемых гравитационным притяжением обращающейся вокруг нее планеты. Влияние притяжения Проксимы d так мало, что она заставляет Проксиму Центавра совершать периодические колебания по лучу зрения со скоростью всего около 40 сантиметров в секунду (1,44 километра в час).

«Это крайне важное достижение, — говорит Педро Фигейра (Pedro Figueira), ученый, обеспечивающий работу приемника ESPRESSO в обсерватории ESO в Чили. — Оно свидетельствует о том, что метод лучевых скоростей потенциально способен выявлять в планетных системах популяции легких планет, таких, как наша собственная – а эти планеты, как ожидается, должны быть наиболее многочисленными в нашей Галактике и могут благоприятствовать появлению жизни в известной нам форме».

Работа опубликована в журнале в журнале Astronomy & Astrophysics.