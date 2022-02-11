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В кабмине одобрили увеличение компенсаций в рамках демпфера на топливо

В кабмине одобрили увеличение компенсаций в рамках демпфера на топливо

20:19  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



Кабмин одобрил корректировки демпфирующего механизма на топливном рынке, сообщил замминистра финансов России Алексей Сазанов, передает РИА «Новости».

По его словам, за счет роста выплат от государства нефтяные компании смогут удержать рост цен на АЗС в пределах инфляции. Демпфирующий механизм позволяет стабилизировать топливный рынок в условиях внешних колебаний цен на нефть. При высоких ценах на нефть НПЗ получают выплаты в виде отрицательного акциза, а при низких —платят государству. Логика механизма в том, что выгода от экспорта компенсируется государством.

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Основным параметром механизма является индикативная цена на топливо, устанавливаемая профильными министерствами.

Ранее о планах кабмина повысить размер компенсаций российских НПЗ в рамках демпфера заявлял министр энергетики Николай Шульгинов. Параметры механизма решили скорректировать на фоне роста мировых цен на нефть: компаниям было выгоднее экспортировать топливо, что приводило к росту повышению его стоимости на внутреннем рынке.

По данным агентства, скорректировать решили два параметра: размер компенсации нефтяникам и допустимый уровень отклонения оптовых цен от индикативного уровня.


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Так, компаниям планируют компенсировать 83 процента разницы между экспортной и индикативной ценой топлива (было 68 процентов) по бензину, и 83 процента (вместо 65 процентов) по дизелю.

Допустимый уровень превышения средней оптовой цены реализации топлива над ее индикативной ценой, планируют снизить с 20 до 15 процентов. Напомним, в Федеральной антимонопольной службе предлагали снизить возможные отклонения от индикативной цены до 10 процентов, при сохранении общей формулы механизма.



#нефть


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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