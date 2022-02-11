В прошивку Xbox добавили новый экран настройки звука, пока для инсайдеров





Компания Microsoft на днях выпустила февральское обновление прошивки Xbox One и Xbox Series X | S, которое было направлено, в первую очередь, на улучшение стабильности и исправление различных проблем. Игроки в февральском апдейте получили всего одну новую функцию — возможность ставить картинки из Microsoft Edge в качестве фона. Но сейчас тестируется целый ряд функций, которые появятся в Xbox с будущими прошивками, например, возможность переназначать кнопку Share.

Ведущий инженер Xbox Эден Мари в Twitter сообщила про еще одну новую функцию, которая сейчас доступна инсайдерам. Инсайдеры, которые входят в кольца Alpha, Alpha Skip Ahead и Beta получили новый экран настройки звука. Он позволяет посмотреть, как различные режимы будут звучать в конкретном случае у пользователя. Ниже в ролике можно видеть, каким образом это выглядит.

Hey Xbox Insiders! Alpha, Alpha Skip Ahead and Beta rings now have a new audio setup screen that will let you preview how different HDMI output modes will behave with your audio setup before you select one. Here's a little video tour of the feature, courtesy of @Adamkonig! pic.twitter.com/cmPqmPspTw — Eden Marie (@neonepiphany) February 10, 2022



Когда данная настройка станет доступна всем игрокам — неизвестно.