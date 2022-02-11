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В прошивку Xbox добавили новый экран настройки звука, пока для инсайдеров

В прошивку Xbox добавили новый экран настройки звука, пока для инсайдеров


Компания Microsoft на днях выпустила февральское обновление прошивки Xbox One и Xbox Series X | S, которое было направлено, в первую очередь, на улучшение стабильности и исправление различных проблем. Игроки в февральском апдейте получили всего одну новую функцию — возможность ставить картинки из Microsoft Edge в качестве фона. Но сейчас тестируется целый ряд функций, которые появятся в Xbox с будущими прошивками, например, возможность переназначать кнопку Share.

Ведущий инженер Xbox Эден Мари в Twitter сообщила про еще одну новую функцию, которая сейчас доступна инсайдерам. Инсайдеры, которые входят в кольца Alpha, Alpha Skip Ahead и Beta получили новый экран настройки звука. Он позволяет посмотреть, как различные режимы будут звучать в конкретном случае у пользователя. Ниже в ролике можно видеть, каким образом это выглядит.


Когда данная настройка станет доступна всем игрокам — неизвестно.

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По материалам: newxboxone

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