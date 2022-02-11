Ветеранские организации России поддержали инициативы Путина по обеспечению долговременной безопасности

Вадим Карасев

В документе говорится, что его подготовили в связи с огромным потоком обращений от первичных ветеранских организаций. Ветераны войн и боевых действий, офицеры всех категорий "полностью разделяют обеспокоенность руководства страны последовательной деятельностью США и НАТО в Европе", которая несет непосредственную угрозу для военной безопасности.

"Стремление Североатлантического альянса насильно втянуть Украину с помощью марионеточного киевского режима в состав НАТО является критической чертой для коренных интересов европейской безопасности, но, прежде всего, для многовекового союза братских народов Белоруссии, России и Украины", – заявили авторы обращения.

В заявлении подчеркивается, что все члены многочисленных ветеранских организаций поддерживают шаги, реализуемые верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, и касающиеся обеспечения глобальной стабильности и неделимой безопасности в Европе. Требования России к коллективному Западу "полностью обоснованы", особенно в части юридического закрепления договоренностей о неразмещении стрнанами НАТО ударных систем вооружений у границ России, считают ветераны.

Свои подписи под документом поставили председатель Российского союза ветеранов генерал М.А. Моисеев, председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал В.Ф.Ермаков, глава Московской организации "Российской Союз ветеранов Афганистана" П.П. Петров, президент Международной общественной организации бывших военнослужащих "Марс-Меркурий" С.М. Бирюков, замглавы Московского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов генерал Р.С. Акчурин, председатель совета Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов генерал В.А. Епифанов и председатель общероссийской общественной организации "Российский Союз офицеров запаса" Э.В. Тодуа.