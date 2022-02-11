Виктория Боня расхвалила свою дочь

42-летняя ведущая Виктория Боня призналась что дочь ее учит готовить. Звезда телепроекта «Дом-2» живет в Монако вместе с единственной дочерью. Анджелина обожает готовить, она часто стоит у плиты. Виктория показала девочку на кухне. Звездная наследница стояла в медицинской маске и шапочке, как настоящий шеф-повар. Школьница резала лук. Телезвезда заявила, что ее дочь обладает кулинарным талантом. Более того, девочка обучает маму приготовлению разных блюд.Дочь Виктории Бони за готовкой «Ну что за рукодельница растет у мамочки! Кстати, Энджи готовит с трех лет. Причем она умеет это делать, даже меня научила несколько блюд варганить», — рассказала Боня. «Ничего себе! Я бы тоже у нее обучилась хотя бы нескольким блюдам! Приятного аппетита, красотки», — отреагировала на фотографию топ-модель Снежана Онопка. Поклонники экс-участницы проекта «Звезды в Африке» тоже оценили талант Анджелины. «Умничка мамина», «Полная экипировка перед нарезкой лука!», «Такая взрослая уже! Классно, что готовит. Сможет позаботиться в этом плане о себе и о близких», — отметили пользователи.