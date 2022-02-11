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Внедрение рабочих программ воспитания обсудили в Общественной палате России

Внедрение рабочих программ воспитания обсудили в Общественной палате России

В Общественной палате России прошло общественное обсуждение реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». В дискуссии принял участие заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Он отметил, что в 2021 году завершена разработка примерных рабочих программ воспитания для образовательных организаций всех уровней. Их общим стержнем являются традиционные ценности, такие как Родина, семья, дружба. Совместно с заинтересованными органами власти и некоммерческими организациями разработан примерный календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год.

«По состоянию на 1 января 2022 года рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы разработаны в 97,5% образовательных организаций России», – сообщил заместитель Министра просвещения.

Основные направления реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» – это внедрение рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы, проведение Всероссийского конкурса школьников «Большая перемена», поддержка Российского движения школьников и других юношеских организаций.

Федеральный проект «Патриотическое воспитание» направлен на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. В рамках проекта ведётся работа по развитию воспитательной работы в образовательных организациях общего и профессионального образования, проведению мероприятий патриотической направленности.

К концу 2024 года не менее 24% граждан Российской Федерации будут вовлечены в систему патриотического воспитания.

# Общество

По материалам: edu.ru

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