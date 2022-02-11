Впечатляющие и редкие природные явления 11.02.2022

Крайне редкие и очень опасные квадратные волны. Их ещё называют перекрёстными волнами, и они часто становятся причиной кораблекрушений, так как бьют сразу с двух сторон, раскачивая судна.Природное явление, известное как «Байкальский дзен». Тёплые камни на поверхности замёрзшего озера образуют под собой такие полые купола во льду.Редкие перламутровые облакаВирга — зависший в воздухе дождь, который испаряется, не успевая достичь землиИндонезийский вулкан извергает синюю лавуСнежные рулоны — созданы ветром и гравитацией без какого-либо участия человека«Дырявое облако» в небе над АвстралиейСпрайты — электрические разряды, появляющиеся на высоте от 50 километров. Разница в цвете с обычными молниями обусловлена другим давлением и составом атмосферы на большей высоте.Каждый февраль водопад Лошадиный Хвост в Йосемитском национальном парке превращается в поток лавы. Это оптическая иллюзия, создаваемая отражением лучей закатного солнца.Водопад вечного огня в нью-йоркском заповеднике. Под несколькими водопадами здесь действительно горят огоньки. Феномен объясняется тем, что в этом месте существуют небольшие горные разломы, через которые просачивается природный газ. Разломы маленькие, поэтому и горящий огонь остаётся крошечным и неопасным.В Бернских Альпах в Швейцарии есть тень, имеющая почти идеальную форму пирамиды. Явление, вызванное горой высотой 2363 метра, зависит от погоды. Идеальный день для наблюдения феномена — 21 декабря.Световые столбы. Редкое явление, возникающее, когда микроскопические кристаллы льда в воздухе отражают солнечный свет, создавая эти лучи в небе.Реки Белая Арагви и Чёрная Арагви, воды которых пересекаются, но не смешиваются«Брокенский призрак» — тень наблюдателя явления, окружённая цветными кольцами. Возникает, когда человек стоит на горе или возвышенности, а солнце светит ему в спину. Из-за искажения перспективы тень может принимать огромные размеры и казаться чем-то потусторонним.Радужный эвкалипт — деревья с цветной корой. Со временем жизни дерева цвет его коры меняется. Чем старше дерево, тем больше цветов содержится в его окрасе.