Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Впечатляющие и редкие природные явления 11.02.2022

Впечатляющие и редкие природные явления 11.02.2022
Крайне редкие и очень опасные квадратные волны. Их ещё называют перекрёстными волнами, и они часто становятся причиной кораблекрушений, так как бьют сразу с двух сторон, раскачивая судна.

Природное явление, известное как «Байкальский дзен». Тёплые камни на поверхности замёрзшего озера образуют под собой такие полые купола во льду.

Редкие перламутровые облака

Вирга — зависший в воздухе дождь, который испаряется, не успевая достичь земли

Индонезийский вулкан извергает синюю лаву

Снежные рулоны — созданы ветром и гравитацией без какого-либо участия человека

«Дырявое облако» в небе над Австралией

Спрайты — электрические разряды, появляющиеся на высоте от 50 километров. Разница в цвете с обычными молниями обусловлена другим давлением и составом атмосферы на большей высоте.

Каждый февраль водопад Лошадиный Хвост в Йосемитском национальном парке превращается в поток лавы. Это оптическая иллюзия, создаваемая отражением лучей закатного солнца.

Водопад вечного огня в нью-йоркском заповеднике. Под несколькими водопадами здесь действительно горят огоньки. Феномен объясняется тем, что в этом месте существуют небольшие горные разломы, через которые просачивается природный газ. Разломы маленькие, поэтому и горящий огонь остаётся крошечным и неопасным.

В Бернских Альпах в Швейцарии есть тень, имеющая почти идеальную форму пирамиды. Явление, вызванное горой высотой 2363 метра, зависит от погоды. Идеальный день для наблюдения феномена — 21 декабря.

Световые столбы. Редкое явление, возникающее, когда микроскопические кристаллы льда в воздухе отражают солнечный свет, создавая эти лучи в небе.

Реки Белая Арагви и Чёрная Арагви, воды которых пересекаются, но не смешиваются

«Брокенский призрак» — тень наблюдателя явления, окружённая цветными кольцами. Возникает, когда человек стоит на горе или возвышенности, а солнце светит ему в спину. Из-за искажения перспективы тень может принимать огромные размеры и казаться чем-то потусторонним.

Радужный эвкалипт — деревья с цветной корой. Со временем жизни дерева цвет его коры меняется. Чем старше дерево, тем больше цветов содержится в его окрасе.
# Актуальные новости

По материалам: Sivator

Последние новости

Впечатляющие и редкие природные явления 11.02.2022
Впечатляющие и редкие природные явления 11.02.2022
Если бы исторические личности жили в наше время
Если бы исторические личности жили в наше время
На Украине подсчитали убытки от конфликта с Россией с 2014 года
На Украине подсчитали убытки от конфликта с Россией с 2014 года
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Мария Голубкина поделилась пикантным фото с обнаженной спиной
Мария Голубкина поделилась пикантным фото с обнаженной спиной
Скончалась, скрывавшая болезнь, актриса Евгения Брик
Скончалась, скрывавшая болезнь, актриса Евгения Брик
Какие устройства понадобятся для интернета в загородный дом
Какие устройства понадобятся для интернета в загородный дом
Онлайн-лекции для школьников по подготовке к ЕГЭ запустили в Дагестане
Онлайн-лекции для школьников по подготовке к ЕГЭ запустили в Дагестане
Спросивший Большунова о допинге американский журналист пожаловался на российских болельщиков
Спросивший Большунова о допинге американский журналист пожаловался на
Иосиф Пригожин рассказал об адском труде артистов
Иосиф Пригожин рассказал об адском труде артистов
Азиза отказалась от мечты родить детей
Азиза отказалась от мечты родить детей
Парики, глаза и дымоходы: самые необычные налоги в истории человечества
Парики, глаза и дымоходы: самые необычные налоги в истории

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Матвейчев: "И доктора, и кандидаты, и люди с высшим образованием в большей степени в Россию приезжают, а не уезжают"
Матвейчев: "И доктора, и кандидаты, и люди с высшим образованием
"Неузнаваемая" Шэрон Стоун появилась на обложке журнала The Rake
"Неузнаваемая" Шэрон Стоун появилась на обложке журнала The
Сергей Безруков рассказал, как неудачно сходил с женой на свидание
Сергей Безруков рассказал, как неудачно сходил с женой на свидание
Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой
Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой

Еще по теме

Облако в виде змеи появилось над Японией
Японцы напуганы необычным природным явлением (ФОТО, ВИДЕО)
«Небесная змея» поразила жителей Японии: редкий феномен удалось снять на видео
Камеры МКС засняли над Землей "эльфа" и "синюю струю"